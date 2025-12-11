º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤¬¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¡ÈÌµ´§¤ÎÄë²¦¡ÉÊÖ¾å¡ª£Í¡Ý£±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹º¬µò
¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈÇÏ¼¯Çä¤ì¡É¤·¤½¤¦¤Ê½÷·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢£±£³Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¡¢¿·Æ»¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹½÷À¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¡ÈÌµ´§¤ÎÄë²¦¡É¤òÊÖ¾å¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡ª
¡¡º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ïº£¤ä¡¢¡È¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥Ô¥ó·Ý¿Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Ò¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½é¤á¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Éü³è¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯Êë¤ì¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£·Ç¯°Ê¹ß¤ÎÀïÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£Ò¡½£±¡Û
£²£°£±£·Ç¯¡¡·è¾¡¿Ê½Ð
£²£°£±£¸Ç¯¡¡·è¾¡¿Ê½Ð
£²£°£±£¹Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£°Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£±Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£²¡Á£²£³Ç¯¡¡·ÝÎòÀ©¸Â¤ÇÉÔ½Ð¾ì
£²£°£²£´Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£µÇ¯¡¡½à·è¾¡
¡Ú£Ô£È£Å¡¡£×¡Û
£²£°£±£·Ç¯¡¡·è¾¡¿Ê½Ð
£²£°£±£¸Ç¯¡¡·è¾¡¿Ê½Ð
£²£°£±£¹Ç¯¡¡·è¾¡¿Ê½Ð
£²£°£²£°Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£±Ç¯¡¡½à·è¾¡
£²£°£²£²Ç¯¡¡£²²óÀï
£²£°£²£³Ç¯¡¡£²²óÀï
£²£°£²£´Ç¯¡¡½àÍ¥¾¡
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤â¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ö¤ë¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢£²£±¡¢£²£²Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¸«¤ë¤È£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Ï£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ËËèÇ¯½Ð¤ë¤Î¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï£²£²Ç¯¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éµÙ¤ó¤ÇÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢£±£·Ç¯¤Ë£Ò¡½£±¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤â²¼¤êºä¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²õ¤¹·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ò¡½£±¤Ç¤Ï£²£±¡Á£²£³Ç¯¤Ë¡Ö·ÝÎò£±£°Ç¯°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï·ÝÎò£±£°Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Ï½Ð¾ì¼«ÂÎ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¤ò¤ä¤ëÌÜÅª¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡È¾Þ¥ì¡¼¥¹ÀïÆ®Ì±Â²¡É¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££²£°¡Á£²£³Ç¯¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤º¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¥Í¥¿¤òËá¤Â³¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç¥È¥Ã¥×¤È»×¤¨¤ë¥¦¥±Êý¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£»ä¤Ë¤Ï¡Ö´ÓÏ½¤Î²£¹ËÁêËÐ¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î¼çÌò¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤ÏËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥ó¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡££±¿Í¥³¥ó¥È¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥È¤Ï¥Í¥¿¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤¯¤ëÅª³Î¤ÊÇÛÌò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÖÀäÂÐËÜ²»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Í¥¿¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ö¥ì¤Æ¤Ê¤¤¿Í´ÖÎÏ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Î¼´¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Î¶ËÃ¼¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢Ï¢ºÜÆÉ¤ßÀÚ¤êÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤Çº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤ÏÎ©¤Á²ó¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»×¤ï¤»¤ë¡£¤À¤«¤é°ÂÄê¤·¤ÆÇú¾Ð¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×·è¾¡¤Ï£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡¢¤â¤á¤ó¤È¡¢¥ä¥á¥Ô¤¬¿Ê½Ð¡£¶¯¹ëÂ·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢£±£°Ç¯¶á¤¯¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÌµ´§¤ÎÄë²¦¡Éº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡ù¤·¤ó¤É¤¦¡¦¤¿¤Ä¤ß¡¡£±£¹£·£·Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢ËÜÌ¾¡¦ßÀÅç±Ñ¼£Ïº¡£Ê¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤ÈÁÈ¤à¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£åÌÌ©¤Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤Î¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£