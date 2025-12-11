今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された黒猫さんの個性的な決めポーズ。棚の上から前足をスッと伸ばした様子は、SNSにて大バズり。投稿はXにて、80.8万回以上表示。5.7万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：棚の上のカゴの中におさまっていた黒猫…予想外の『かわいいポーズ』】

シャキンッ！

今回、Xに投稿したのは「m」さん。登場したのは、猫のさすけちゃんです。

投稿によると、さすけちゃんはキッチンの棚の上に設置されていた猫専用かごに収まっていた模様。しかし、ただかごの中に入っていただけではありません。さすけちゃんは、かごの中から可愛いあんよをシャキンッ！とまっすぐ伸ばしていたようです。その姿はまるで、バイクなどを運転するとき後方に曲がることを知らせる手信号・ハンドサインにそっくり。とっても可愛いポーズなので、二度見、三度見してしまった方も多いはずです。

お手手をシャキンッ！としていた、さすけちゃん、Xでバズる

可愛いお手手をキレイに伸ばしていた、さすけちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「さすけくん可愛い！」「この手の伸ばし方かわいすぎる」「何かを彷彿とさせる…

あっ！左折しますか！？」「かっこいい」などの声が多く寄せられていました。さすけちゃんの可愛いポーズに多くの方が、心癒されたようです。

Xアカウント「m」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どれも猫好きにはたまらない投稿ばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。