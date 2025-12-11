実家の猫をふと見ていた投稿者さん。すると、背中に衝撃的な模様が！？まさかすぎるユニークな模様をThreadsに投稿したところ「首を少し傾けた見事な三毛猫さんがいますね」「凄く可愛い感じが漂ってくる～！」「きゃー凄すぎる！」と大反響！多くのSNSユーザーがその模様に釘付けになりました。

【写真：実家の猫をふと見たら、『背中にもう1匹いる』ことに気がついて…】

実家の猫をふと見ていたら…

Threadsアカウント「あちお（@apochiroore）」さまに投稿された、「ミク」ちゃんという猫さんの"ある部分"が話題です。

ある日、実家に帰った投稿者さんは、ふとミクちゃんという猫さんを眺めていたのだそう。

すると、そこで衝撃的な光景を目の当たりにしたというのです！なんとミクちゃんの背中の模様を見ていると……

お気づきでしょうか。なんとミクちゃんの背中に、まるでもう1匹、三毛猫さんがいるような模様が！どことなく向こう側を見ているような、こちら側にうつむいているような姿に見えてくるではありませんか……！

グイーッと伸びた姿を見ていると……背中にもう1匹の三毛猫を飼っているようにしか見えません！

あまりにも衝撃的な事実をこのタイミングで知ったことで、投稿者さんも思わずThreadsに投稿してしまったのだとか！

まさかすぎる衝撃的な模様に驚き！

ミクちゃんに見つかったまさかすぎる衝撃的な背中の模様は、Threadsでも話題に！コメント欄には「首を少し傾けた見事な三毛猫さんがいますね」「凄く可愛い感じが漂ってくる～！」「きゃー凄すぎる！」と多くの声が寄せられました。

もしかすると、皆さんのお家にいる愛猫さんも、ふと何気なく見てみると、新たな事実が発覚するかもしれませんね！

Threadsアカウント「あちお」さまは、ご自宅にも3匹の猫さんを飼っています。普段はご自宅の猫さんの様子が投稿されているので、ぜひ覗いてみてくださいね！

ミクちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「あちお（@apochiroore）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。