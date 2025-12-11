か、か、かっわいいぃぃいーーッ♡【3COINS】冬コーデに合わせたい！「パール風アクセ」

冬の装いを華やかに彩る「パール風アクセ」が、種類豊富に販売されている【3COINS（スリーコインズ）】から、注目の商品をピックアップしてお届け。雪の結晶モチーフを組み合わせたピアスや、小粒パール風モチーフでリボンをデザインしたヘアクリップなど。プラスワンするだけでいつものコーデが垢抜けそうなパール風アクセがあれば、冬のおしゃれがますます楽しくなるかも……！

冬コーデに合わせたい！ 雪の結晶 × パール風ピアス

【3COINS】「シャイニーパールピアス」\330（税込）

パール風パーツと雪の結晶モチーフのパーツを組み合わせたデザインが、冬ムードをグッと盛り上げるピアス。耳元でゆらゆら揺れて、顔まわりが華やかな印象になりそう。ほっこりしがちなニットコーデや重く見えがちなコートコーデも、一気に垢抜けた印象に仕上がりそうです。

エレガントな雰囲気をまとえるパール風ネックレス

【3COINS】「シャイニーパールショートネックレス」\330（税込）

パール風パーツとガラス素材のパーツが煌めくネックレス。首元が寂しいときも、一点投入するだけでエレガントな雰囲気になりそう。いつもより華やかに着飾りたい、ホリデーシーズンのお呼ばれやフォーマルシーンにも重宝しそうです。

大人可愛く映えるパール風リボンクリップ

【3COINS】「リボンパールクリップ2個セット」\550（税込）

小粒のパール風パーツでデザインしたリボンモチーフが、大人可愛いヘアクリップ。サイドの髪の毛をサッと留めるだけでおしゃれな雰囲気になりそう。2個セットになっているので、色々なアレンジを楽しめそうです。

ふわふわ感が冬っぽ可愛いバンスクリップ

【3COINS】「フェイクファースクエアパールバンス」\550（税込）

ふわふわのファー風素材が、トレンド感も冬ムードも高めるバンスクリップ。パール風パーツがさりげなく光り、上品な華やかさを演出。甘すぎないため、大人も気軽に取り入れられそうです。ピンク系・アイボリー系・ブラック系の3色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i