¿À¸Í¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï ¡Ö¶«¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤Ê¤É4¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ ¿À¸ÍÃÏ¸¡
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2025Ç¯8·î¡¢½»¿Í¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï11Æü¡¢»¦¿Í¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¡¦Å¡Âð¿¯Æþ¡¦½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Î³Æºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ ¡¡
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï9·î8Æü¤«¤é3¤«·î´Ö¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡¢¸ûÎ±´ü¸Â¤Î11Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«ËÜÈï¹ð¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¶§´ï¤È¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤ò¹ØÆþ¡¢»ö·ï2ÆüÁ°¤«¤é½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ºá¤ä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸¼´Ø¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¼ê¸ý¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅ¡Âð¿¯Æþºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ã«ËÜÈï¹ð¤ÏÂáÊá»þ¡¢¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤ò½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶«¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã«ËÜÈï¹ð¤È½÷À¤È¤Î»ö·ïÁ°¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÌ¼¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÄºÇÂç¸Â¸·¤·¤¤½èÈ³¤ò¡×½÷À¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¥³¥á¥ó¥È
¡¡½÷À¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï11Æü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ö·ï¤Ë¤è¤ê»ä¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤¬¤¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤»¤á¤ÆÈÈ¿Í¤Ë¤ÏºÇÂç¸Â¸·¤·¤¤½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤É¤â¤Îº£¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£