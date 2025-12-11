【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

夏帆×竹内涼真「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が描くのは“自分感覚”で生きることの大切さ

どこかにこんな店があったらいいかもなあ。宮崎美子主演「介護スナック ベルサイユ」（東海テレビ・フジテレビ系）だ。

客は要介護認定を受けた人たち。謎のママ・上杉まりえ（宮崎）と介護士資格をもつスタッフたちが迎えてくれる。

この店の「とっておき」は、飲めば「会いたい人に会える」という“魔法のワイン”だ。人生の最期が近い人だけが飲むことを許される。会いたい人と向き合った客たちは自分の思いを語り、相手の言葉に耳を傾ける。そこに現出するのは彼らの凝縮された人生だ。

かつて自分の不注意で幼い孫を亡くした老婦人（伊藤榮子）は、成長した姿の孫にわびようとする。また賭け事に弱くて「貧乏神」と呼ばれる男（温水洋一）は、「勝利の女神（長野里美）」に最後の勝負を挑む。そして先週、余命わずかな元中学教師（平田満）は、貧しかった少年時代の自分に人としての基本を教えてくれた「おでん屋の親父（木村祐一）」と再会し感謝を伝えた。

このドラマ、制作陣は「ヒューマン・ファンタジー」と呼んでいる。十分なキャリアを積んできた俳優たちが演じる「客」には存在感があり、ファンタジーとはいえ、どこかリアルだ。見ているうちに、自分なら最後に誰と会いたいかを考えていたりする。原作・脚本は朝ドラ「すずらん」などのベテラン、清水有生。土曜深夜の贈り物だ。

（碓井広義／メディア文化評論家）