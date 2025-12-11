【芸能界クロスロード】

フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」が来年3月いっぱいで打ち切りになる。

「めざまし8」を引き継ぐ形で司会も引き続き谷原章介が担当。コメンテーターに武田鉄矢、カズレーザー、杉村太蔵らを起用し、強化を図ったが、TBS系の「サンデージャポン」から数人、お借りしてきたようなメンバー。朝の情報番組では弱かった。

朝8時台は2桁の視聴率を挙げる「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の独壇場だ。視聴率2〜3％台では足元にも及ばない。帯番組の1年での撤退は珍しいが、今のフジにもうひと踏ん張りする体力も余裕もない。傷が大きくなる前に撤退は妥当な選択だろう。

午後の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」も低視聴率でしか話題にならない現状。「関西テレビ制作」とはいえ、フジも対策を考える時期に来ている。

ドラマも深刻さを増す。失墜した信頼を取り戻すため見直しを図ってきたドラマ。力の入れどころが間違っていたのか。

秋ドラマの目玉だった三谷幸喜の「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」は最終回が近づくにつれ、傑作という声も上がるようになったが、視聴率で判断されるのが番組だ。数字が伸びなければ評価はされない。実際、「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）は毎週2桁を挙げ今期の勝ち組になった。

三谷ドラマより深刻なのが“月9”枠。今期は沢口靖子を迎え「絶対零度」シリーズの主演に据えたが、思いのほか伸びない。昨年までテレ朝系「科捜研の女」で長く主演していた沢口を刑事役で起用。明らかに新鮮味に欠けた。

懲りないフジは来年1月期の月9に橋本環奈主演の「ヤンドク！」を放送する。元ヤンキーから猛勉強して医師になった物語だが、橋本も今春のテレ朝系「天久鷹央の推理カルテ」で医師役をやったばかり。橋本も沢口と同じように、テレ朝から役をそのまま輸入してきたかのよう。

「こんなドラマをあの女優で作ってみたいと思うのが制作陣のワクワク感。今のフジにはないように見える」（テレビ関係者）

今回のドラマも橋本演じる主人公が医療現場も改革していくストーリーでは、中身が透けて見える。対照的にテレ朝はフジとは明らかに違う。

1月期のドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」に松嶋菜々子が主演。「おコメ」という今年のキーワードを使うのは滑稽でもあるが、松嶋は朝ドラ「あんぱん」で貴婦人のような毒母を演じ耳目を集めた。フジの法則なら、そのまま貴婦人の松嶋を生かしたドラマにするのだろうが、テレ朝では貴婦人のイメージを一掃。ショートヘアに黒ぶち眼鏡で働く女をイメージした地味なビジュアル。

悪徳脱税者と対峙する調査官の話は、昭和のヒット映画「マルサの女」を思い浮かべるが、「松嶋がどう演じるのか」と見るほうの期待感も高まる。

放送日にも注目だ。テレ朝系の木曜9時は米倉涼子の「ドクターX」、放送中の天海祐希の「緊急取調室」と女優主演でシリーズ化が続いてきた人気枠。松嶋が「緊張しています」と意識しているのもうなずける。天海の“キントリ”は今期で終了予定だからだ。

2人の女優が築き上げた枠を松嶋が引き継ぎシリーズ化を図るのがテレ朝の狙いといわれている。先を読んで主役とドラマを決めていくテレ朝と、行き当たりばったりにしか見えないフジの差である。

一度狂った組織の歯車を元に戻すにはまだまだ時間を要しそうだ。

（二田一比古／ジャーナリスト）