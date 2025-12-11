Steam Machineは理論上はHDMI 2.1をサポートしているもののHDMI仕様を策定するHDMIフォーラムがオープンソース化を拒否しているため実装できず

Steam Machineは理論上はHDMI 2.1をサポートしているもののHDMI仕様を策定するHDMIフォーラムがオープンソース化を拒否しているため実装できず