【オリックス】今季３Ａで３０発のボブ・シーモアを獲得「戦う準備はできている」ルイス・ペルドモの残留も決定

オリックスは１１日、新外国人として前レイズのボブ・シーモア内野手を獲得したと発表した。攻撃力強化を目指し、今季３Ａで３０本塁打を放った左の大砲を最上位にリストアップ。１１月から獲得交渉を進め、この日の正式発表に至った。背番号は４５となる。

シーモアは球団を通じ「このような素晴らしい機会を与えてくださったオリックス球団に感謝してもしきれません。私も妻も、日本でのこの機会をとても楽しみにしています。オリックスが長年築いてきた成功を継続できるよう、貢献できればと思っています。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。戦う準備はできています。Ｇｏ Ｂｕｆｆａｌｏｅｓ！」とコメントした。

球団はこの日、ルイス・ペルドモ投手が来季も残留することを同時に発表。昨年のシーズン途中に加入し、今季は５０試合で２勝４敗、リーグ２位の３３ホールド。主に勝ち試合の８回でリリーフ陣を支えた右腕が、来季もチームの一員として戦うことが決まった。

ペルドモは球団を通じ「来シーズンも変わらずプレーできることになり、本当にうれしいです。このような機会をいただけたこと、球団・ファンの皆様の変わらぬサポートに心から感謝しています。オリックス・バファローズは私の家族であり、その一員となれることを光栄に思います。球場で全力を尽くす準備は万端です。忘れられないシーズンにしましょう！」とコメントした。

◆ボブ・シーモア（Ｂｏｂ Ｓｅｙｍｏｕｒ）１９９８年１０月７日、米国生まれ。２７歳。マウントカーメル高からウェイクフォレスト大に進み、２１年のドラフト１３巡目（全体４０１位）でレイズと契約。２５年８月にメジャーデビューし、通算成績は２６試合で打率２割５厘、１本塁打、５打点、１盗塁。１９１センチ、１１３キロ。右投左打。