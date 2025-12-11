８日、吉木薩爾陸上シェールオイル国家級モデル区の中国石油新疆油田シェールオイル「ＪＨＷ７４−３３」号井。（ウルムチ＝新華社配信／徐志遠）

【新華社ウルムチ12月11日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団（CNPC）は9日、中国初の陸上シェールオイル国家級モデル区となる新疆ウイグル自治区の吉木薩爾（ジムサル）陸上シェールオイル国家級モデル区の今年の原油生産量が170万トンを超え、国家級実証プロジェクト建設任務を全面的に完了させたと発表した。

シェールオイルは世界でも採掘が極めて難しい非在来型石油・天然ガス資源とされる。吉木薩爾のシェールオイル層は、埋蔵深度が3800メートル超と深いほか、浸透率が通常の油層のわずか1万分の1と極めて低いことから、探査と開発で多くの世界レベルの技術的課題に直面していた。吉木薩爾のモデル区は2020年に国家能源局と自然資源部の承認の下で設立され、面積は1278平方キロ、資源量は10億トンを超える。

CNPC傘下の中国石油新疆油田吉慶油田作業区の杜雪彪（と・せつひょう）経理は「20年から坑井472本を新たに掘削し、451本でフラクチャリング（水圧破砕法）を実施した。年間生産量は19年の11万6千トンから今年の170万トン以上に増えた」と紹介。モデル区は同社と中国石油吐哈油田が共同で開発し、計画に基づき25年までに完成させ、新疆油田が年間140万トン、吐哈油田が30万トンを生産すると説明した。

中国には現在、吉木薩爾モデル区のほか、黒竜江省の大慶油田古竜モデル区、山東省の勝利油田済陽モデル区の計3か所の陸上シェールオイル国家級モデル区がある。

