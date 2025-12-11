イラストデザインと映画のワンシーン全3シリーズ！スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着
数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のデザインがあしらわれた「ランチ巾着（Mサイズ・Lサイズ）」のブラインドパッケージが発売されています☆
スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着（Mサイズ・Lサイズ）
共通仕様： ブラインドパッケージ（全6種の中からランダムで1つ封入）
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで発売中
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のデザインがあしらわれた「ランチ巾着（Mサイズ・Lサイズ）」のブラインドパッケージが登場。
パッケージを開けるまでどのデザインが入っているかわからない仕様の巾着袋です。
イラストデザイン2種と映画のワンシーンを使用した「ファイナルフレーム」の全3シリーズが、Mサイズ2シリーズ、Lサイズ1シリーズの計3種で展開。
それぞれにシークレットデザインを含む全6種類がラインナップされています☆
ランチ巾着M（ファイナルフレーム）
サイズ：幅155×高さ170mm
デザイン内容：映画の印象的なシーン5種 ＋ シークレット1種
映画『ベイマックス』の作中のワンシーンをそのままデザインに採用した「ファイナルフレーム」シリーズ。
映画の印象的なシーン5種のほか、シークレット1種の全6種がラインナップされています。
ランチ巾着M（イラスト）
サイズ：幅155×高さ170mm
デザイン内容：ベイマックスとモチ、フェイス柄など5種 ＋ シークレット1種
「ベイマックス」のキャラクターイラストを使用したシリーズ。
コップ袋や小物入れに適したサイズです。
ランチ巾着L（イラスト）
サイズ：幅200×高さ230mm
デザイン内容：ペンライトを持った応援スタイル、道着姿など5種 ＋ シークレット1種
「推し活」や「トレーニング」などをテーマにしたユニークなイラストとメッセージが入ったシリーズ。
お弁当箱が入るゆとりあるサイズなのも嬉しいポイントです。
ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着（Mサイズ・Lサイズ）は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆
ⓒ Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post イラストデザインと映画のワンシーン全3シリーズ！スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着 appeared first on Dtimes.