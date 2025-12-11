Ｊ２ヴァンフォーレ甲府は１１日、昨季までＪ３ツエーゲン金沢でコーチを務めていた渋谷洋樹氏（５９）が新監督に就任することを発表した。

渋谷氏は北海道出身で、現役時代のポジションはＤＦ。室蘭大谷高を卒業後は１９８５年から古河電工（現・ジェフ千葉）で元日本代表監督の岡田武史氏らとともにプレー。ＰＪＭフューチャーズを経て、ＮＴＴ関東で９７年に現役を引退した。監督としてはこれまで大宮アルディージャ（２０１４年〜１７年）、ロアッソ熊本（１８〜１９年）、ジュビロ磐田（２２年）で指揮を執り、２４年に金沢のコーチに就任していた。甲府では１０年から１４年にコーチ、２０年から２２年にヘッドコーチを務めている。

甲府は昨季Ｊ２で１３位と低迷。２４年シーズン途中から監督に就任した大塚真司氏が２５年シーズン限りで退任していた。

渋谷氏はクラブ公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。

＊＊＊＊

来季から監督としてお世話になります渋谷洋樹です。

地域密着型クラブ日本一のヴァンフォーレ甲府で監督が出来ることを大変光栄に思います。

ファン・サポーターの皆さま、スポンサー、地域の皆さまと一緒に戦える機会をいただき心より感謝するとともに身が引き締まる思いです。

私は、このクラブを“観（み）る人の心を揺さぶるチーム”にしたいと強く思っています。

ピッチに立つ選手が全力で戦い、スタンドの声援が一体となるそんな熱く胸が高鳴るサッカーを届ける為に、どの試合でもイニシアティブを取り攻守においてアグレッシブにプレーし、最後の１秒まで勝利を追い求め、倒れるくらい戦う姿勢を必ずチームに根付かせたいと思います。

ヴァンフォーレ甲府を応援して下さる皆さまどうか一緒に闘ってください。

皆様の情熱がこのクラブの最大の力です。私もその情熱に応えるため、全てを懸けて闘います。

熱いサポートをよろしくお願い致します。