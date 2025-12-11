カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選が１０日にカナダ・ケロウナで行われ、日本代表（世界ランク５位）フォルティウスがノルウェー（同７位）に６―５で勝利し、８大会連続五輪出場を決めた。その瞬間を現地で目撃した芸人が話題となっている。

その人物とは、１９９０年代に日本テレビ系「進ぬ！電波少年」の「電波少年的懸賞生活」で注目を集めたタレント・なすび。日本時間１１日、自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナオリンピック出場枠を争うカーリングの世界最終予選＠ケロウナカーリングクラブ 日本代表女子のチームＹｏｓｈｉｍｕｒａ・フォルティウスさん、ノルウェーとの再戦の決定戦を制し、オリンピック出場権を見事に勝ち取りました」とつづり、会場での笑顔の写真を投稿。「最高の瞬間を味わう事が出来ました お目出度う御座います」と喜びを爆発させた。

なすびは今月８日に「これより日本を出国致しましてカナダに向けて出立致します」と報告し、フォルティウスの応援に駆けつけたことを明かしていた。応援の様子を連日ＳＮＳで発信し、ネット上では「なすびさんが映ってた！」「カーリング観戦していますが、観客席になすび氏がいらっしゃるよね？」「テレビにガッツリ映ってました」「なすびがカナダの女子カーリング世界予選の客席にいる」と話題に。見事に出場権獲得を見届けたことで「現地での応援ありがとうございました！」「ナスビさんもお疲れ様」とねぎらいの声も寄せられている。