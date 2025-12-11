家庭用品やキャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるスケーター株式会社は、経済的に困難な状況にある子どもたちを支援する取り組み「つなぐランチプロジェクト」をスタートします。

このプロジェクトは、認定NPO法人キッズドアとの協働により実現したもので、スケーターオリジナルデザインの弁当箱を通じて、子どもたちへの支援の輪を広げていく活動です。

スケーター「つなぐランチプロジェクト」

「つなぐランチプロジェクト」は、スケーターが企画・製造したオリジナルデザインの弁当箱（全51アイテム）を全国の量販店やオンラインショップなどで販売、その売上の一部を、子ども支援の専門NPO「キッズドア」へ寄付します。

寄付金は、学習支援や安心できる居場所づくり、物資支援など、子どもたちが将来に希望を持ち、健やかに成長できる社会の実現を目指した活動に活用されます。

対象商品には「つなぐランチプロジェクト」のロゴ入りステッカーが貼付されており、購入がそのまま子どもたちへの支援につながる仕組みになっています。

「毎日の暮らしをもっと楽しく、もっと豊かに」をコンセプトに掲げるスケーターは、これまでも日常に笑顔や彩りを添える家庭用品を通じて、生活に寄り添う価値を提供してきました。

今回のプロジェクトへの参画には、商品を通じて社会に貢献したいという強い想いが込められています。

認定NPO法人キッズドアは、2007年の設立以来、子どもの貧困や教育格差の解消に取り組んできた団体。

学習支援や居場所づくり、食料支援に加え、現場で得た知見をもとにした政策提言も行い、すべての子どもが夢や希望を持てる社会の実現を目指しています。

お弁当箱を手に取るその瞬間が、子どもたちの明日を明るく照らす一歩に！

スケーターが提案する“日常からの支援”のあり方に、今後も注目が集まりそうです。

