青山学院大の箱根駅伝壮行会が行われ、主将を務める4年生エース・黒田朝日選手が意気込みを語りました。

黒田選手にとっては今回が最後の箱根駅伝。「この4年間やってきたことをすべて出し切って、有終の美を飾って、みんなで総合優勝して終わりたいなと思っています。自分としても、これまでで1番いい走りができるといいなと思います」と意気込みを語ります。さらに希望区間について「これまで2年間走ってきた2区です」と口にすると、集まったファンからも歓声があがりました。

今年の青山学院大のチームテーマは『王者の挑戦〜俺が青学を勝たせる〜』。主将としてもチームをけん引する黒田選手は「1年間、チームメンバー、スタッフ、マネージャー全員が『俺が青学を勝たせる』という意気込みで、毎日のトレーニングに励んできました」とこれまでを振り返ります。さらに3年連続の総合優勝を狙い、「“王者の挑戦”。去年、箱根王者の我々青山学院が、新たな歴史を作るために新しい挑戦、その舞台が今年の箱根駅伝となっています。1年間しっかり力をつけてきた選手全員で、箱根駅伝総合優勝を目指して最後走り抜けたいと思います」と高らかに宣言しました。