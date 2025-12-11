プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー 異次元の体験にスタジオ大騒ぎ
ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』＃8が9日に放送され、プリンセス天功が登場し、アラブの王様に招かれたというパーティーでの衝撃エピソードを披露した。
【写真】びっくり！2025年”現在の”プリンセス天功
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が披露したのは、かつてアラブの王様に招かれ参加した誕生日パーティーでのエピソード。王様からのリクエストに応え、“刃物を使ったパフォーマンス”を披露したという。
ショーの前、王様のSPたちからは「私たちは王様を守るためにいます。でも、プリンセス天功様のことも守ります」と説明されたという天功。しかし、ショーの途中、振り付けで刀を王の方に向けたその瞬間、王を囲む約100人のSPが一斉にポケットから銃を抜き、天功に照準を向けたと明かし「もう、“蜂の巣”になるところでしたよ」と苦笑い。「私のことも守るって言ってたのに！」「人は怖いなぁ…って思いました」と静かに語る天功に、スタジオは大爆笑。
さらに、気になるギャラの話題に移ると、天功が「王様の時は“油田”をいただきました」とサラッと告白。これには一同が「油田!?」「なにそれ!?」と大騒ぎで、最後までスケール感の違う異次元の体験に、スタジオは拍手と笑いに包まれました。
【写真】びっくり！2025年”現在の”プリンセス天功
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
ショーの前、王様のSPたちからは「私たちは王様を守るためにいます。でも、プリンセス天功様のことも守ります」と説明されたという天功。しかし、ショーの途中、振り付けで刀を王の方に向けたその瞬間、王を囲む約100人のSPが一斉にポケットから銃を抜き、天功に照準を向けたと明かし「もう、“蜂の巣”になるところでしたよ」と苦笑い。「私のことも守るって言ってたのに！」「人は怖いなぁ…って思いました」と静かに語る天功に、スタジオは大爆笑。
さらに、気になるギャラの話題に移ると、天功が「王様の時は“油田”をいただきました」とサラッと告白。これには一同が「油田!?」「なにそれ!?」と大騒ぎで、最後までスケール感の違う異次元の体験に、スタジオは拍手と笑いに包まれました。