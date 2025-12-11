NGT48¿ùËÜË¨¡¢Ã«¸ýÍÛ¹á¤¬20ºÐ¤ÎÀ²¤ìÃå»ÑÈäÏª¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡×
NGT48¤Î3´üÀ¸¿ùËÜË¨¡Ê20¡Ë¤È5´üÀ¸Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê19¡Ë¤¬11Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¹±Îã¤Î20ºÐ¤Î»²ÇÒ¡¢µ§Åø¡Ê¤¤È¤¦¡Ë¤ò¿·³ã¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÜÅÂ¤Ç¤Îµ§Åø¡¢2¿Í¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¶Ì¶ú¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ò·ò¹¯¤Ë¡£³Ú¤·¤¯¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¿ùËÜ¡Ë¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»ä¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÊÃ«¸ý¡Ë¤È¡¢µ§´ê¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÍèÇ¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î17Æü¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ùËÜ¤È¡¢ÍèÇ¯2·î23Æü¤¬20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÃ«¸ý¤Î2¿Í¡£¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿ùËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë°û¼ò¤òÂÎ¸³¡£¡Ö¶ì¤¯¤Æ¡Ä¡£¤â¤È¤â¤ÈÃº»À¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ã«¸ý¤â¡Ö»ä¤â¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÂÁá¤¤À²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÀÄ²ÌÊª²·Çä¶È¥¯¥í¡¼¥Ð¥Õ¥©¡¼¤ÎCM»£±Æ¤â·ó¤Í¤¿¿ùËÜ¤ÎÃåÊª¤Ï¡¢Çö¤¤»ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¾®¤µ¤á¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö½À¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ã«¸ý¤Ï¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¥¤¥ª¥ó¿·³ãÀÄ»³Å¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¡¢¤Ã¤ÆÂ¨·è¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç»¤¤»ç¤ËÂçÃÀ¤Ê²ÖÊÁ¡£ÂÓ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤òÅº¤¨¤¿¡£¤È¤â¤ËÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£
¿ùËÜ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥·¥ó¥°¥ë2ºîÏ¢Â³¤Ç¾¯¿Í¿ôÁªÈ´Æþ¤ê¤·¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Ê¤Éº£Ç¯ÃíÌÜÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£1·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿5´üÀ¸¤ÎÃ«¸ý¤â¡¢¿·³ã¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ³ô¡£Ã«¸ý¤Ï¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î»ÜÀß¤äÊÝ°é±à¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡¢¿ùËÜ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÄ¹Ìî¸©¤Ç¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢NGT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ò¤Ä¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡¿ùËÜË¨¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤â¤¨¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£22Ç¯¤Ë6·î¤Ë3´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯12·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡£24Ç¯8·îÈ¯Çä¤Î10ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì½Ö¤Î²Ö²Ð¡×¤ÇÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Î½é¤Î¾¯¿Í¿ôÁªÈ´Æþ¤ê¡£¼ñÌ£¤Ï¶õ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¤Ê¤É¡£
¢¡Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë2·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£25Ç¯1·î¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤ÆNGT48¤Ë²ÃÆþ¡£5·î¤Ë·à¾ì¸ø±é¤ÎÁ°ºÂ¤Ë½é½Ð±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥á¡¼¥¯Æ°²è´Õ¾Þ¡¢ÆÉ½ñ¡£