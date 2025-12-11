スクート、東南アジア路線などでセール 片道13,000円から
スクートは、東南アジア路線などを対象とした「スクートのEVERYWHEREセール」を12月9日午前11時から14日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は12月9日から2026年10月24日まで、路線により対象外期間も設定されている。
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。12月には沖縄/那覇、2026年3月には東京/羽田に乗り入れる。
・東京/成田発着
台北/桃園（13,000円／25,500円）、シンガポール（16,900円／35,000円）、マラッカ・コタバル（18,500円）、クアラルンプール（19,000円／42,000円）、ペナン・イポー・シブ（19,000円）、デンパサール（20,000円／43,000円）、スラバヤ（20,000円／50,000円）、バンコク/スワンナプーム（20,000円／52,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・マカッサル・バリクパパン・マナド・ロンボク・ジャカルタ・ランカウイ・ミリ・クアンタン（20,000円）、ジョグジャカルタ（21,000円）、メダン（22,000円）、スマラン・パレンバン（23,000円）、チェンマイ（25,000円）、チェンライ（26,000円）、ラブアンバジョ（27,000円）、パース（30,500円／66,000円）、サムイ（31,000円）、メルボルン（32,500円／69,000円）、シドニー（33,500円／70,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（19,000円／36,000円）、クアラルンプール（21,000円／41,000円）、マラッカ・コタバル（21,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ（22,000円）、デンパサール（24,000円／43,000円）、スラバヤ（24,000円／50,000円）、バンコク/スワンナプーム（24,000円／55,000円）、クルタジャティ・パダン・ジャカルタ（24,000円）、プカンバル・メダン・ミリ・シブ（25,000円）、マカッサル・スマラン（26,000円）、バリクパパン（27,000円）、パレンバン・チェンマイ・チェンライ（28,000円）、ジョグジャカルタ（29,000円）、パース（30,000円／65,000円）、マナド・ロンボク（30,000円）、サムイ（32,000円）、シドニー・メルボルン（34,000円／72,000円）