¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Apple Original Films¤Î±Ç²è¡ÖF1 ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡×¤ò¡¢12·î12Æü¤«¤éApple TV¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢F1¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¡ÖF1 ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡×¤Ï¡¢°úÂà¤«¤é¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¥ìー¥µー¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ø¥¤¥º¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëF1¥Áー¥à¤Ç¼ã¤¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ê¥À¥à¥½¥ó¡¦¥¤¥É¥ê¥¹¡Ë¤È¶¦¤ËºÆ¤Ó±É¸÷¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£»ÕÄï´Ø·¸¤ä¥Áー¥àºÆ·ú¤Î²áÄø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥êー¡¦¥³¥ó¥É¥ó¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥à¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥á¥ó¥¸ー¥º¤é¤¬½Ð±é¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥ー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê³«ºÅÃæ¤Î½µËö¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£F1¤ÎÁ´10¥Áー¥à¡¢¸½Ìò¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢FIA¡Ê¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ìー¥¹¤ÎÎ×¾ì´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Apple TV¡¡F1 ¥¶¡¦¥àー¥Óー