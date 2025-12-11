「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は１１日、大みそかに開催する恒例の年またぎのカウントダウンコンサート（東京ドーム、後１０時半）を「ＦＡＭＩＬＹ ＣＬＵＢ ｏｎｌｉｎｅ」で生配信することを、同社公式ファンクラブサイトなどで発表した。

同サイトでは、同ライブの生配信（３１日午後１０時半〜）の実施と、この日からチケットの販売（来年１月１１日午後９時半まで）を開始することを発表。チケット料金は、ファミリークラブ会員は税込み３９００円で「ファミリークラブ会員視聴チケットは全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます」と説明している。

所属アーティストのファンクラブに入っていない一般向けのチケットは税込み４４００円。見逃し配信（来年１月７日午後１０時〜同月１１日まで）も実施するとしている。

３年ぶりに開催となる「カウコン」のタイトルは、「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５―２０２６ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＭＯＶＥ」。出演グループの中では“最年長”となるＮＥＷＳを始め、今年２月に８人体制となったｔｉｍｅｌｅｓｚ、事務所きっての人気を誇るＳｎｏｗ Ｍａｎら総勢１２組が集結する。

これまでカウコンを中継してきたフジテレビはバラエティー特番「新しいカギ 年またぎスペシャル」（後１０時）を放送するため、同局の地上波中継がないため、ファンから生配信の実施を望む声が多く上がっていた。