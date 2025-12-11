ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で１７日から「名探偵津田」の第４弾が放送されるのに先立ち、１０日に第２弾で開設された「戸隠ｃｈａｎｎｅｌ」が約１年ぶりに更新された。全編英語でハーフと思われる女性が戸隠村の歴史を紹介しているが、第４弾では再び、戸隠村が関係してくる可能性が出てきた。

今回の動画はエリザベス鈴木さんという女性が、戸隠村について「神々と修験者と忍者の物語を紡いできた」と説明。この地に１００年以上住み続けてきたのが「五百旗頭一族」とし、隠れ場所でもあり、古くは平家の落人やさまざまな事情を抱えた人が出自や身分を隠しながら生活してきた場所だとも説明した。

また「高齢化や不幸な事件が重なり村の人口は少しずつ減少」とあり、村長殺害の後の２４年からガクンと人口が減っているグラフも示された。最後には「もしかしたら…本物の忍者に会えるかもしれませんね！」とも呼びかけられている。

五百旗頭一族といえば、第２弾で殺害された村長、息子２人がまさに「五百旗頭」。唯一、五百旗頭で残ったのが長男の嫁だった。

第４弾の副題は「電気じかけの罠と１００年の祈り」となっており、まさに１００年戸隠に住んでいた五百旗頭一族がまた関わる可能性も…。舞台はまた戸隠村なのか？忍者が出てくるのか？エリザベスさんは登場するのか？注目が集まりそうだ。