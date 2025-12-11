元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、都内で、「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式に出席した。

2025年を「駆け抜けた年」と称した。「ひとつひとつ丁寧に、コツコツと頑張ったけどもう12月」とすると、肌感覚では「年始から3カ月」と明かした。

それを踏まえた上で、26年は「まずいただいたお仕事をコツコツとやるのは大前提」とし、「さらに自分から発進したい」とした。「31歳になるので挑戦だけでなく、今までの経験も踏まえて幅を広げたい」と意気込んだ。

また、プライベート面では、「料理を始めた」という。名だたるラーメン店主の前であることを思い出すと、恐縮しつつも「料理は続けたいです」と語った。

＜Takumen Ramen Awards 2025＞

「お取り寄せラーメン部門」

◆総合大賞 味噌ラーメン／大島

◆新人大賞 昆布水つけ麺（牡蠣塩）／麺屋鈴春

◆ラーメン大賞 闇中華／中華ソバ息吹

◆つけ麺大賞 濃厚魚介つけ麺／麺屋一燈

◆まぜそば大賞 台湾まぜそば／麺屋こころ

◆インスパイア大賞 ラーメン／麺屋HERO

「みんなで選ぶ日本ラーメン大賞」

◆PLATINUM 「飯田商店」「家系総本山ラーメン吉村屋」「永福町大勝軒」「支那そばや」「すみれ」「中華そばしば田」「中華蕎麦とみ田」「とら食堂」「響くろ喜」「ラーメン杉田屋」

◆GOLD 「厚木屋」など20店舗

◆SILVER 「青島食堂秋葉原店」など75店舗