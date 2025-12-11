マウスコンピューターは12月10日、同社Webダイレクトショップで「冬のボーナスセール」を開始した。期間は2025年12月24日10時59分まで。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを対象に、最大80,000円の割引をうたっている。



以下、セール品の一部を紹介しておく。セールの詳細は特設ページにてご確認いただきたい。

mouseノート（15.6型、Core i7-13620H）

「mouse A5-I7U01BK-A」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5i7u01bkacaw102dec/

119,900円 → セール価格115,900円

mouseデスクトップ（Core Ultra 5 225＋インテル グラフィックス）

「mouse MH-I5U01」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi5u01b8bfaw101dec/

134,800円 → セール価格124,800円

mouse MH-I5U01

G TUNEノート（16型、Core Ultra 9 275HX）

「G TUNE H6-I9G7TBK-C」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g7tbkcfdw101dec/

399,800円 → セール価格349,800円

G TUNEデスクトップ（Core Ultra 5 225＋GeForce RTX 5060）

「G TUNE DG-I5G60」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi5g60b8bfdw101dec/

239,800円 → セール価格199,800円

DAIVノート

「DAIV S5-A7G60SR-A」（Copilot+ PC、Ryzen AI 7 350、GeForce RTX 5060）

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-s5a7g60sragdw102dec/

259,800円 → セール価格249,800円

DAIVデスクトップ

「DAIV FM-A7G7T」

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-fma7g7tb6afdw101dec/

429,800円 → セール価格349,800円　※最大値引き80,000円

DAIV FM-A7G7T