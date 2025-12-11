マウスコンピューター、最大80,000円オフの「冬のボーナスセール」開催中
マウスコンピューターは12月10日、同社Webダイレクトショップで「冬のボーナスセール」を開始した。期間は2025年12月24日10時59分まで。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを対象に、最大80,000円の割引をうたっている。
以下、セール品の一部を紹介しておく。セールの詳細は特設ページにてご確認いただきたい。
mouseノート（15.6型、Core i7-13620H）
「mouse A5-I7U01BK-A」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5i7u01bkacaw102dec/
119,900円 → セール価格115,900円
mouseデスクトップ（Core Ultra 5 225＋インテル グラフィックス）
「mouse MH-I5U01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi5u01b8bfaw101dec/
134,800円 → セール価格124,800円
mouse MH-I5U01
G TUNEノート（16型、Core Ultra 9 275HX）
「G TUNE H6-I9G7TBK-C」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g7tbkcfdw101dec/
399,800円 → セール価格349,800円
G TUNEデスクトップ（Core Ultra 5 225＋GeForce RTX 5060）
「G TUNE DG-I5G60」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi5g60b8bfdw101dec/
239,800円 → セール価格199,800円
DAIVノート
「DAIV S5-A7G60SR-A」（Copilot+ PC、Ryzen AI 7 350、GeForce RTX 5060）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-s5a7g60sragdw102dec/
259,800円 → セール価格249,800円
DAIVデスクトップ
「DAIV FM-A7G7T」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-fma7g7tb6afdw101dec/
429,800円 → セール価格349,800円 ※最大値引き80,000円
DAIV FM-A7G7T
