Hearts2Hearts、初のファンミーティング開催決定！デビュー1周年を記念する特別なステージに

ガールズグループHearts2Heartsが、来年2月に初のファンミーティングを開催する。

【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！

Hearts2Heartsは2026年2月21日・22日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2026 Hearts2Hearts FANMEETING 」を開催する。

今回のファンミーティングは、Hearts2HeartsがS2U（ファンダム名）を“ソーシャルクラブ”へ招待するというコンセプトで、メンバーたちの多彩な魅力を楽しめるステージやコーナー、ゲームが用意されている。今年2月24日のデビュー以来、初めて開催される単独ファンミーティングとなり、デビュー1周年を記念する特別なイベントとして、ファンから高い注目を集めている。

（画像＝SMエンターテインメント）

チケットはインターネット予約サイト「メロンチケット」を通して購入可能で、12月17日午後8時よりファンクラブ先行予約、19日午後8時より一般予約が開始される。

なお、Hearts2Heartsは最近、K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で新人賞にあたる「ベストニューアーティスト（Best New Artist）」を含む3冠を獲得し、デビュー以来“新人賞6冠”という快挙を達成。さらに、13日に東京・国立競技場で開催される「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」をはじめ、20日の「MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）」、25日の「2025 SBS歌謡大祭典」など、年末のさまざまなステージおよび授賞式に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）