Stray Kids¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡È1°Ì¡É¤Î²÷µó¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ
Stray Kids¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬12·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¡ÊYear-End¡Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤Î¡ØSKZHOP HIPTAPE ¡È¹ç¡ÊHOP¡Ë¡É¡Ù¤È4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤È2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤â¡ØÜÛ-STAR¡Ù¡ØATE¡Ù¤ÇÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Î1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âºÆ¤ÓºÇ¾å°Ì¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È1°Ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2°Ì¡¢Billboard 200 ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¥Ç¥å¥ª¡¿¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¡Ë4°Ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¥Ç¥å¥ª¡¿¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¡Ë7°Ì¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¡ØKARMA¡Ù¤¬128°Ì¡¢¡ØSKZHOP HIPTAPE ¡È¹ç¡ÊHOP¡Ë¡É¡Ù¤¬157°Ì¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2ºîÆ±»þ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¤Î¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬Áª¤Ö¡Ö2025 Best K-Pop Songs¡×¤Ë¤âÁª½Ð¡£8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¤½ç°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Stray Kids¤Ïº£Ç¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú»Ô¾ì¤Ç¿ô¡¹¤Î¡Ö½é¡×¡ÖºÇ¹â¡×µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖBillboard 200¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È7ºîÏ¢Â³¡õ8ºîÏ¢Â³1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¢À¤³¦35ÃÏ°è¡¦56¸ø±é¤È¤¤¤¦¼«¸ÊºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖStray Kids World Tour ¡×¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢Stray Kids¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯µ±¤«¤·¤¤Êâ¤ß¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
