体中のタトゥーを「バカみたい」と後悔し除去したナナ、ランジェリー姿で“ありのままの素肌”を公開【PHOTO】

女優ナナが挑発的なランジェリー姿で、ファンを魅了した。

【写真】あそこにも？ ナナの“全身タトゥー”

12月11日、ファッション雑誌『Harper's BAZAAR Korea』は12月のデジタルカバーとして、ナナの写真を公開した。

公開された写真の中でナナは、さまざまなデザインのランジェリーを着用してポーズを取っている。過度な演出のない自然な感性でホリデーの雰囲気を表現し、さらに深まったスタイルセンスを見せた。

特に注目されるのは、体のどこにもタトゥーが残っていないことだ。

（写真提供＝『Harper's BAZAAR Korea』）ナナ

ナナは2022年、映画『告白、あるいは完璧な弁護』の制作発表会で、全身にタトゥーの入った姿を見せ、大きな話題を呼んだ。その大胆なビジュアルは、単なるファッションではなく、彼女が抱えていた心の痛みや感情を表すものだったという。

しかし2023年から、少しずつタトゥーを消し始めた。その理由について、彼女は「母が“きれいな体に戻ったあなたをもう一度見たい”と言ってくれた。その言葉で、すべてのタトゥーを消そうと決心した。今思えばバカみたいだった」と語った。

そして今年10月、「清らかな体で戻ってきた。痛みを乗り越えてしっかりと成長した姿となり、過去の痛みもまた思い出になった」と心境を伝え、タトゥーの除去がすべて完了したことを伝えた。

（写真提供＝『Harper's BAZAAR Korea』）ナナ

一方で11月15日には、自宅に刃物を所持した強盗が侵入する事件を経験することに。犯人はナナと母親によって制圧され、その後すぐに警察に逮捕されている。

タトゥーの除去を終え、強盗事件のショックまで乗り越えて復帰したナナ。今後の活動にも関心が集まっている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。