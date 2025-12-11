【12月12日(金)11時から発売】タリーズ公式オンラインストア･楽天市場店限定の福袋が全8種【タリーズ2026福袋】
コーヒーチェーンのタリーズコーヒーは、福袋「2026HAPPY BAG」を「タリーズ 公式オンラインストア」および「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」にて、12月12日(金)11時から数量限定で発売する。
オンライン販売限定で合計8種類のセットを展開し、コーヒーや抽出器具、オリジナルグッズなどを組み合わせたアイテムをラインアップ。自宅で本格的な味わいを楽しめる内容となっている。
販売開始:12月12日(金)11時〜
※数量限定、1商品につき一人5個まで/売り切れ次第終了
※楽天ペイ、d払いは利用不可
◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Aセット」 6,500円(税込)
･キャンバストートバッグ(ブルーグレー)
･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個
･ベアフル オリジナルグミ
･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)
･シングルサーブ5種アソートBOX
･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉
オンラインストア限定Aセット
◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Bセット」 6,500円(税込)
･タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)
･鳥獣戯画かや生地ふきん(ブルー)
･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個
･ベアフル オリジナルグミ
･シングルサーブ5種アソートBOX
･カフェオレベース30ml×2P
･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P
･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉
オンラインストア限定Bセット
◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Cセット」 10,000円(税込)
･リユーザブルペーパーバッグ
･ドリッパー&サーバーセット(ブラウン)
･グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ(豆/140g)
･コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140g)
･インドネシア スマトラ リントン(豆/140g)
･ハウスブレンド(粉/400g)
･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉
オンラインストア限定Cセット
◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Dセット」 10,000円(税込)
･ベアフル フラップスリーブケース
･タリーズロゴカップタンブラー(アイボリー)
･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個
･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)
･ハウスブレンド(粉/400g)
･シングルサーブ5種アソートBOX
･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉
オンラインストア限定Dセット〈タリーズコーヒー公式楽天市場店で販売する福袋〉
販売開始:12月12日(金)11時〜
※数量限定、1商品につき一人5個まで/売り切れ次第終了
◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Aセット」 7,000円(税込)
･スクエアトートバッグ(ストライプ)
･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個
･カフェオレベース30ml×2P
･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P
･シングルサーブ5種アソートBOX
･ハウスブレンド(粉/400g)
･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉
楽天市場限定Aセット
◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Bセット」 7,000円(税込)
･スクエアトートバッグ(ストライプ)
･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個
･シングルサーブ5種アソートBOX×3箱
･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉
楽天市場限定Bセット
◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Cセット」 7,000円(税込)
･タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)
･鳥獣戯画クルクルトートバッグ(イエローストライプ)
･カフェオレベース30ml×2P
･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P
･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)
･シングルサーブ5種アソートBOX
･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉
楽天市場限定Cセット
◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Dセット」 18,000円(税込)
･彫刻硝子グラス(ペア)
･コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140g)
･インドネシア スマトラ リントン(豆/140g)
･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉
楽天市場限定Dセット
