【12月12日(金)11時から発売】タリーズ公式オンラインストア･楽天市場店限定の福袋が全8種【タリーズ2026福袋】

コーヒーチェーンのタリーズコーヒーは、福袋「2026HAPPY BAG」を「タリーズ 公式オンラインストア」および「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」にて、12月12日(金)11時から数量限定で発売する。

オンライン販売限定で合計8種類のセットを展開し、コーヒーや抽出器具、オリジナルグッズなどを組み合わせたアイテムをラインアップ。自宅で本格的な味わいを楽しめる内容となっている。

〈タリーズ公式オンラインストアで販売する福袋〉

販売開始:12月12日(金)11時〜

※数量限定、1商品につき一人5個まで/売り切れ次第終了

※楽天ペイ、d払いは利用不可

◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Aセット」 6,500円(税込)

･キャンバストートバッグ(ブルーグレー)

･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個

･ベアフル オリジナルグミ

･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)

･シングルサーブ5種アソートBOX

･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉

オンラインストア限定Aセット

◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Bセット」 6,500円(税込)

･タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)

･鳥獣戯画かや生地ふきん(ブルー)

･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個

･ベアフル オリジナルグミ

･シングルサーブ5種アソートBOX

･カフェオレベース30ml×2P

･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P

･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉

オンラインストア限定Bセット

◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Cセット」 10,000円(税込)

･リユーザブルペーパーバッグ

･ドリッパー&サーバーセット(ブラウン)

･グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ(豆/140g)

･コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140g)

･インドネシア スマトラ リントン(豆/140g)

･ハウスブレンド(粉/400g)

･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉

オンラインストア限定Cセット

◆「2026HAPPY BAG オンラインストア限定Dセット」 10,000円(税込)

･ベアフル フラップスリーブケース

･タリーズロゴカップタンブラー(アイボリー)

･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個

･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)

･ハウスブレンド(粉/400g)

･シングルサーブ5種アソートBOX

･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉

オンラインストア限定Dセット

〈タリーズコーヒー公式楽天市場店で販売する福袋〉

販売開始:12月12日(金)11時〜

※数量限定、1商品につき一人5個まで/売り切れ次第終了

◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Aセット」 7,000円(税込)

･スクエアトートバッグ(ストライプ)

･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個

･カフェオレベース30ml×2P

･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P

･シングルサーブ5種アソートBOX

･ハウスブレンド(粉/400g)

･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉

楽天市場限定Aセット

◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Bセット」 7,000円(税込)

･スクエアトートバッグ(ストライプ)

･干支ミニテディ(午年)※3種+シークレット1種のうちいずれか1個

･シングルサーブ5種アソートBOX×3箱

･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉

楽天市場限定Bセット

◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Cセット」 7,000円(税込)

･タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)

･鳥獣戯画クルクルトートバッグ(イエローストライプ)

･カフェオレベース30ml×2P

･ロイヤルミルクティーベース30ml×2P

･ブラジル バウ イエローブルボン100%(粉/140g)

･シングルサーブ5種アソートBOX

･ドリンクチケット6枚〈有効期限2026年6月10日〉

楽天市場限定Cセット

◆「2026HAPPY BAG 楽天市場限定Dセット」 18,000円(税込)

･彫刻硝子グラス(ペア)

･コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140g)

･インドネシア スマトラ リントン(豆/140g)

･ドリンクチケット12枚〈有効期限2026年6月10日〉

楽天市場限定Dセット

■タリーズ 公式オンラインストア

■タリーズコーヒー 公式楽天市場店