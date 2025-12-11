榮倉奈々さんが11日、味の素AGF『カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFÉ by Blendy🄬』オープニングイベントに登壇しました。



イベントに合わせ、コーヒー色とミルク色を合わせた「カフェオレコーディネート」で登場した榮倉さん。トップスもパンツも榮倉さん自身が2023年に立ち上げたアパレルブランド「newnow」のものだといい、“（きょうのイベントが）「Blendyとミルクマッチ」というテーマだと聞いたので、ブレンディとミルクをイメージした、ブラウンと白のコーディネートを着てきました。（カフェオレが）飲みたくなりますよね。ふんわりした袖もミルクの柔らかさが表現できたなと思って…「ミルクマッチ」でした（笑）”と笑顔を浮かべました。







2児の母でもある榮倉さん。“うちはもう11月から、子どもたちがずっとクリスマスを楽しみにしていて。早々にクリスマスツリーを出して。もう家はホリデーな感じでいっぱいなんです”と、家の中はすっかりクリスマスの飾り付けで溢れていると明かしました。クリスマスの予定を聞かれると、“お友だちを呼んで、家でホームパーティーしたいなと思っていて。”とにっこり。









忙しい育児に追われるなかの癒しのひとときは「子供たちが寝静まったあとの『テレビ』と『カフェオレ』」。“（いつもは）子どもと同じ時間に寝ちゃうんですよ。でもたまに、寝かしつけたときに起きられることがあって…そういうときに温かいカフェオレを飲んで、テレビを観るっていうのがリラックスタイムになってますね”“ほっとしますよね、暖かいのを手に持ってテレビを観るって…と、たまの癒しのオトナ時間を思い出していました。

続けて、“そういう時がないと自分で選べない…チャンネルを…”とぼそり。“普段、（チャンネル権は）お譲りしてます。本当は見たいチャンネルがあります！（笑）”ともこぼし、子どもたちが起きている日中は家ではすっかり「子どもファースト」な生活を送っていると明かしました。

【担当：芸能情報ステーション】