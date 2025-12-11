松屋の厳選肉を堪能♪カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼発売

松屋から、肉好きにはたまらない新作「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」が2025年12月16日（火）より発売されます。牛一頭からわずかしか取れない希少部位・ブリスケット肉と、香ばしく炒めた牛カルビを豪快に盛り付けた贅沢な一杯。にんにく醤油ソースが食欲を刺激し、シャキシャキのにんにくの芽やピリ辛キムチがアクセントに♡食べ応え満点のスタミナメニューを、ぜひチェックしてみてください。

希少部位×カルビの贅沢すぎる合い盛り

今回登場する「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」は、鉄板で炒めた牛カルビと、希少なブリスケット肉をにんにく醤油ソースでじゅわっと仕上げた贅沢な一品。

香ばしい香りが立ち上がり、一口目からしっかりと肉の旨みを堪能できます。濃厚ながらもご飯が進む味わいで、寒くなる季節にもぴったりのスタミナ満点メニューです。

相性抜群の付け合わせで満足感アップ

豪快な肉の美味しさに加え、シャキシャキ食感のにんにくの芽や、ピリ辛キムチが味のアクセントに。脂の旨みを引き立てながら、最後まで飽きずに楽しめます。

ご飯との相性はもちろん、お肉のボリュームとバランスの良い付け合わせで“食べ応え”をしっかり実感できる一杯に仕上がっています。

全国の松屋で贅沢な厳選肉丼を♡

「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」は、税込1,180円で全国の松屋（一部店舗を除く）にて販売されます。お持ち帰りも可能で、株主優待券も利用OK。

にんにく醤油ソースの香ばしさと、希少部位ブリスケット×カルビの満足感あふれる組み合わせは、この冬のご褒美ごはんにぴったり♡

販売は12月16日（火）10時からなので、気になる方はぜひ早めに味わってみてください。