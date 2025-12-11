［戦後８０年 昭和百年］次代〈下〉

８０年前の焼け野原から、戦後日本は道なき道を歩み出した。

強い権力を持つ連合国軍総司令部（ＧＨＱ）による改革と、講和条約の締結を経て主権を回復し、やがて経済大国、平和国家としての国際的な地位を確立していく。

焦土の横浜から

車列は威容を誇るように、焼け跡の街を堂々と進んでいた。３０台はあるだろうトラックや乗用車のどれかに乗っているはずだ。戦意高揚のためにラジオから繰り返し流れる「比島決戦の歌」で仇敵（きゅうてき）として名指しされていた、あの人物が。

日本の敗戦からわずか半月後の８月３０日。米軍を指揮する将軍で、連合国軍最高司令官を務めるダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に降り立ち、横浜に進駐すると報じられていた。当時１７歳だった杉島和三郎さん（９７）（横浜市）は、空襲の爪痕深い街を自転車で走り、車列を探した。桜木町付近で一団にぶつかった。

日本の命運を握る者たちをこの目で見たいという気持ちで出かけた。ほかに見物人の姿はないようだ。

マッカーサーの宿泊先となるホテルニューグランドまで約２キロの道のり、車列を追いながら思う。「ずいぶん勇気があるな」。降伏したとはいえ、「まだ戦える」と息巻く日本人もいる。そんな土地にやって来ても、人目を避ける様子はまったく見られなかった。

直後から横浜の姿はみるみる様変わりしてゆく。進駐軍の圧倒的なエネルギーを目にし、思い知らされた。「これじゃあ負けるのも当たり前だ」

横浜大空襲、焼夷弾の雨

横浜が爆撃機Ｂ２９の大空襲を受けたのは３か月前、５月２９日だった。秋から無線電信講習所で学ぶ予定だった杉島さんはその頃、母校の実業学校「神奈川県立工業学校（現・県立神奈川工業高校）」に教師の手伝いとして通っていた。

警報が鳴り、校庭の防空壕（ごう）に避難した。軍需工場と誤認したのだろうか、Ｂ２９は学校に焼夷（しょうい）弾の雨を降らせる。隣の壕にいた教員が直撃を受けて死亡した。

倉庫には、軍事教練に使う銃火器が保管されている。焼失を避けるために運び出すよう命じられ、迫る火の手におののきながら、必死で作業にあたった。

空襲がやみ、自宅がある元町までの約８キロを歩いて帰った。一帯は灰じんに帰していた。両親らと、焼け残った近くの宿泊施設や木工所に身を寄せた。「日本はもう負けるんじゃないか」。疑念を抱いても口に出せない世の中だった。自宅跡に廃材で建てたバラックで日々を送り、終戦を迎えた。

「これからは工業の時代」、大学へ

マッカーサーの進駐後すぐ、空襲で焦土と化した横浜の中心市街地でブルドーザーが轟音（ごうおん）を立て始めた。がれきを除去して平らにした土地に続々と「かまぼこ兵舎」が建ち、飛行場も姿を見せた。

その光景を目の当たりにした杉島さんは、戦中は考えていなかった大学進学を志すようになる。「これからは工業の時代だ。もっと勉強しなきゃいけない」

１９４７年に早稲田大の専門部へ。理工学部機械工学科に編入し、卒業した。

就職先は「東日本重工業」。財閥解体で三菱重工業が３分割されたうちの１社だ。サンフランシスコ講和条約の発効（５２年４月）に伴って、再び「三菱」の名を冠する。

ボイラーの設計開発に携わり、当初、手本としたのは米企業の技術だった。「技術力は１０倍くらい違っただろう」。英文の資料を読み込んだ。５９年には米国に半年間滞在し、各地の施設を見て勉強する。「負かされた国に教わるしかなかった。でもその頃はもう、勝った負けたなんて話は一切出なかったね」

長く三菱重工業に勤め、海外での大規模なゴミ焼却プラントの導入なども担う。日本の技術力はやがて、世界のトップをゆくまでに飛躍を遂げた。

戦後期の日本は「勝つぞ、信じろ」の精神主義から脱却し、米国式の合理主義を取り入れた。そのことが「眠っていた日本の力を呼び覚ました」と、杉島さんは考えている。

日本の改革進めたマッカーサー

事実上、日本の支配者となったマッカーサーはＧＨＱを率い、占領政策を強力に進める。軍国主義的な体制を改め、日本を民主的な国に生まれ変わらせることが目的だった。

１９４５年１０月１１日、マッカーサーは新たに首相に就いた幣原喜重郎と会談し、いわゆる「五大改革」の実行を迫った。その内容は、自由主義的な憲法を制定することを前提とし、〈１〉女性に参政権を付与〈２〉労働組合の組織を奨励〈３〉教育の民主化〈４〉秘密審問司法制度（特高警察など）を撤廃〈５〉財閥を解体する――というものだった。

前後して、陸海軍の解体と戦犯の訴追、治安維持法や国家神道の廃止、農地解放といった政策も打ち出す。ＧＨＱの原案を基にし、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を三つの柱とする新憲法は４６年１１月３日に公布され、翌年５月３日の施行に至った。

日本の改革を進めたマッカーサーだが、朝鮮戦争への対応を巡ってトルーマン米大統領と対立し、５１年４月、解任される。

その後、日本と連合国４８か国は５１年９月、サンフランシスコ講和条約を結ぶ。翌年４月２８日の発効によって７年近くの占領が終わり、日本は独立を回復する。同時に発効した日米安全保障条約によって米軍の駐留が認められ、日米関係は戦後日本の外交・安全保障の骨格となる。

「戦争してはならない」、思い引き継いで

８００人の視線が壇上に注がれていた。「実戦をやるという気持ちが、ひしひしと迫ってきた」。東京都の市民団体「戦場体験放映保存の会」が今年９月に開いた催しで、内海琢己さん（１００）（東京都小平市）がかみしめるように語り出した。

現在の広島県尾道市出身。師範学校在学中に動員されて陸軍兵となり、４５年６月頃から熊本・阿蘇山近くの演習場で、米軍の九州上陸を想定した訓練を受ける。

「たこつぼ」と呼ばれる穴に潜んで飛び出し、爆弾を抱えて戦車に突っ込む動きをたたき込まれた。

「自爆するという覚悟が強くなっていった。兵舎にじっと潜み、出撃命令を今か今かと待った」。ある朝、仲間の一人が舌をかんで自殺を図った。極限状態にあった当時の光景は今も夢に出てくる。

地上戦は経験せず敗戦を迎えた。兄の一人は広島で被爆し、まもなく亡くなった。約５０年を教員として過ごした戦後は、「教え子を戦場に送ってはならない」との思いがいつも胸にあった。

この日の催しは「語らずに死ねるか」と題して行われ、戦争体験者１４人が登壇した。内海さんはこう言う。「８０年がたって当時を知る世代がいなくなっている。戦争をしてはならないという思いを引き継いでいってほしい」

秩序維持のため、日本は変化を

■防衛大名誉教授 村井友秀さん（７６）

戦前の日本は植民地の獲得を目指し、欧米の列強が支配する国際秩序に挑戦して敗れた。そして終戦を境に現状維持国に変わった。「昭和１００年」の時間軸で見つめると、日本がどう国際社会に向き合ったか違いがはっきりわかる。

戦後の国際秩序は、国連が中心となり、自由貿易や民主主義を重視するもので、日本は米国を中心とする枠組みの中で、国力と国際的地位を向上させてきた。先の大戦以降、一度も戦争をしていないという事実は、「平和主義の国」というソフトパワーの源泉になった。日本は既存の国際秩序の中で大きな利益を得ており、今後も現状を維持していくべきだ。

だが世界は今、戦前のようにむき出しの力が幅を利かせる時代になりつつある。国連の常任理事国であるロシアが公然と隣国ウクライナを侵略し、中国が強引な海洋進出を強め、米国が自国の殻に閉じこもろうとするなど、世界の潮流は大きく変化している。

福沢諭吉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」と説いた。現状の秩序を維持するためにこそ、日本は変わらなくてはならない。同盟国との安全保障協力を深め、ドローンやＡＩ（人工知能）の活用によって合理的な防衛力の整備を急ぐ必要がある。

私が著者の一人となった「失敗の本質」では、旧日本軍が敗れた理由について、自己革新ができず、新たな戦略環境に適応できなかったためだと分析している。

国際社会から孤立した戦前の反省も生かさなければならない。国連などの活動に積極的に関与することが求められる。

現在、国家間の紛争を解決する国際司法裁判所（ＩＣＪ、オランダ・ハーグ）と、個人の戦争犯罪を訴追する国際刑事裁判所（ＩＣＣ、同）の所長を日本人が務めていることは、日本が法秩序を順守する国だとアピールする格好の機会だ。

私が特命教授を務めている東京国際大は、第２次大戦の戦犯が処刑された巣鴨プリズン跡地近くに立つ。その場所に数多くの留学生が集っている。

それぞれの出身国では、内戦が行われていた国もある。日本のように８０年間、戦争をしてこなかった国は珍しい。教え子の留学生らは、戦争をもっと身近なものに感じており、どうすれば防げるかという問いを常に持ち続けている。

一方、日本の若者はそうではない。だからこそ先の大戦の記憶と教訓を後世に伝えていく必要がある。

「願い」が不戦の原動力

■取材班 高沢剛史・社会部次長

この８０年間、世界では戦争による死者が出なかった年は一度もない。アジアや中東、アフリカ、そして欧州で数多くの紛争が起きた。

対照的に戦後の日本は、戦争を始めたり、巻き込まれたりすることはなかった。日米同盟を基軸とする安全保障体制が有効に機能したためだ。そして日本社会の根底に流れる「戦争はもうしたくない」という人々の切なる願いも、平和を守る原動力になった。

その「重し」となってきた戦争を知る世代がいなくなる時代が迫っている。総務省の調査では、太平洋戦争に出征するなどし、軍人恩給を受ける元兵士は今年３月時点で７９２人で、１０００人を下回った。

折しも国際情勢は激しく揺れ動き、日本社会にも危機感が広がっている。

２０２３年３月に内閣府が公表した「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」によると、日本が戦争に巻き込まれる「危険がある」と答えた人は８６・２％に上る。理由については８５・７％が「国際的な緊張や対立があるから」と回答した。台湾情勢を巡って日中関係が悪化する中で、さらに多くの人が不安を募らせている可能性がある。

こうした状況だからこそ、先の戦争を体験した人たちの存在は重みを増している。戦争の本質とは殺戮（さつりく）と破壊であることを教えてくれるからだ。その言葉に耳を傾けたとき、二度と戦争を繰り返してはならないという強い思いが湧く。同時に、どうすれば防ぐことができるか具体的な手だてが必要だと痛切に感じる。

戦争について現実感を持った議論を重ねることは、これからも不可欠だ。平和を保つことの難しさが浮き彫りになる中で、戦後８０年の年が終わる。

