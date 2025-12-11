女優の新木優子（31）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。

「12月29日(月)午後5時30分から生放送の、日本テレビ『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』のMCを務めさせていただきます！」と書き出した新木。衣装と思われる真っ白なドレス姿をアップした。

「アーティストの皆さんのパフォーマンスを送り出すだけでなく、より一層魅力を引き出せたらいいなぁと思います！！しっかりMCとしての仕事を全うできるように全力で挑みます」と意気込み。「そして、豪華なアーティストの方々のパフォーマンスを目の前で見ることができるのが、私にとっても贅沢な時間になるだろうなぁと、とっても楽しみです」とコメント。

最後は「年末みんながお茶の間に集まる、そんな素敵な時間を彩る素敵な番組になるよう精一杯頑張ります」と締めくくった。

ファンからは「あまりに奇麗さと美しさに見惚れてしまう…うっとり」「ものすごく素敵です」「私の大好きな女神」「優子ちゃんが美しすぎて後ろの花たちが可哀想ですわ」「絶対に見ます」などのコメントが寄せられた。