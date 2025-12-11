［戦後８０年 昭和百年］次代〈下〉

１９４５年９月２日、日本は降伏文書に調印し、米国を中心とした連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の占領統治下に入った。

教科書の「墨塗り」に始まる教育の民主化など改革は多岐に及び、戦後の日本が形作られた。

膝を机代わりにし、教科書にあふれる軍国主義的な記述を塗りつぶした。東京都八王子市の女学校４年生だった松井嵯峨（さが）さん（９５）（川崎市）は、敗戦直後に再開した授業をそう記憶している。

空襲で焼けた校舎に代わって生徒たちが集められたのは、近くの寺。教師からは「全ての教科書と墨を持ってくるように」と指示されていた。黙々と墨塗りをしながら、「今まで学んだことはなんだったのか」とむなしさがこみ上げた。

教師たちは戦中、天皇が世界を治める「八紘一宇（はっこういちう）」や「大東亜共栄圏」といったスローガンを連呼した。学徒動員先の軍需工場では、少年少女が誰からともなく軍歌を口ずさんだ。

松井さんは４９年に新制高校で洋裁の教師になり、教科書もない中、ガリ版で独自の教材を作った。「自分の信条に従って教えることを大事にした。生徒もそれを新鮮に感じ、ついてきてくれた」と振り返る。

ちいちゃん、永遠の願い

防空頭巾ともんぺ姿の幼い少女――「ちいちゃん」は防空壕（ごう）にひとり身を寄せている。父は出征し、空襲で母や兄とはぐれた。

わずかな干し飯（いい）をかじり、壕の片隅に眠る。やがて、仰ぎ見る青空に家族の面影を思い描きながら力尽きる。＜なつのはじめのある朝。こうして、小さな女の子のいのちが、空にきえました＞と、作家のあまんきみこさん（９４）は童話「ちいちゃんのかげおくり」の結末を記す。

１９４７年、新憲法が施行される。「個人の尊厳を重んじ、平和を希求する人間の育成を期する」とうたう教育基本法も定められた。占領下で軍国教育は否定され、平和教育が定着していった。

同作は８６年から、小学３年の国語教科書に掲載されている。あまんさんは言う。「空がいちばん怖かった時代を書きたいと思った。子どもの頃はずっと戦争だったから、自然とそのことが浮かぶの」

「街がなくなった」

満州（現中国東北部）生まれ。大戦末期の女学校では竹やりで敵を突き、手榴（しゅりゅう）弾を投げる訓練をさせられた。正しい戦争をしていると教わり、信じた。

敗戦の２年後、長崎・佐世保港に引き揚げる。父の友人がいる大阪へ一家で向かう列車の窓から焦土を目にした。広島だった。「街がなくなった」と父がこぼした言葉が今も耳に残る。

２０歳で結婚し、子育てが落ち着いた頃、通信制の大学で学び直すことにした。リポートで書いた童話がきっかけとなり、６８年に童話作家としてデビューする。

「ずっと戦後で」

「ちいちゃんのかげおくり」は８２年、あかね書房（東京）から世に出された。

地面に映る影をじっと見つめ、空に視線を移すと、影の残像が空に浮かぶ。幼い頃、「かげをおくる」と呼んで友とした遊びを題材にしようと考えた。

当初の構想は３代にわたる母子の物語。ちいちゃんは戦争を生き延びて子に体験を語り聴かせるはずだった。しかし筆を進めると、ちいちゃんが亡くなる結末に行き着いてしまう。幾度書き直そうとしても変えられず、そのまま書き上げた。

「子どもたちは正しい戦争だと思い込まされ、死んでゆく」。それこそが自分の中で揺らぐことのない戦争の真実なのだった。

光村図書出版（東京）の国語教科書での掲載も始まる。同社の教科書で国語を学ぶ子どもは今年度、全国の約７割に上る。

「今もこの地球にある戦争について、小学校に上がって少しした時期に考える機会を持つのは、すごく大事なこと」。あまんさんはそう語り、続ける。「『戦後』が新たな『戦前』にならないよう、ずっと戦後であり続けてほしいから」