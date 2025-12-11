「ずっと振り回されてたジャラシを、ついに捕まえた瞬間の顔が可愛すぎる」



【写真】猫じゃらしを捕まえた時のお顔、うれしそう〜！

こんなひと言とともに投稿された、猫ちゃんの姿が「X」で話題になりました。後ろ足で立ちつつ、目を大きく見開いて両前足ではっし、と「猫じゃらし」をつかむ猫ちゃんの姿です。全身からオモチャをつかまえた喜びが伝わってきて、見ているこちらも笑顔になってしまいますね。



写真を投稿したのは「わがやのねこ」（@neko_wagaya）さん（以下、飼い主さん）。猫ちゃんのお名まえは「しらたま」くん、先月4歳になったばかりです。しらたまくんは兄弟猫のごましおくんとともに暮らしています。見事、猫じゃらしをとらえたしらたまくんを称える声が寄せられました。



「観客がホームランボールをキャッチした時のようなあふれる歓喜と熱狂を感じます。もしかして、興奮して寝れなかったのでは？」

「凄く嬉しそうにしてるのが見れて幸せになる」

「やっと、やっと、ゲットしたにゃ！！」



飼い主さんに愛猫と猫じゃらしで遊んだ時のことをお聞きしました。



「こちらまで嬉しくなりました」

――どのくらいの間、つかまえようとがんばっていたのですか？



しらたまは ひらひらがついている猫じゃらしが特に大好き で、この時も 10〜20分はずっと夢中で遊んでいました。それ以上は飼い主側の体力が限界で…というほどの食いつきでした。



――この嬉しそうなお顔をご覧になっていかがでしたか。



先日買った猫じゃらしが予想以上に気に入ってくれたので、撮影しながら遊んでいたところ、たまたま撮れたのがあの一枚です。驚いたような、嬉しそうな表情がとても可愛くて、こちらまで嬉しくなりました。



「捕まえるまでが一番楽しい 」

――この後はどうなりましたか？



捕まえたあとは 意外とあっさりしていて、すぐに“次のじゃらしは？”という顔をして待っていました。



――つかまえたことに執着はしない、と。



追いかけ回して捕まえるまでが一番楽しい ようで、捕まえてしまうと「はい次！」という感じのようです。



「控えめだけれどアピールの圧は強め」

また、ふだんのしらたまくんについて飼い主さんは「日常では、お腹が空いたときは給餌器の前でじっと待ち、遊んでほしいときは猫じゃらしの前で無言で待機する など、控えめだけれど圧の強いアピールをしてきます。基本的にはお気に入りの場所でずっと寝てます」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）