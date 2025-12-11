¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¦¿·¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡¢µ®ÍÛ»Ô¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡½Ãæ¹ñ
µ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô¤Î³¹Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤¬3000Å¹°Ê¾å¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬1200Å¹°Ê¾å¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤Èßê¡¹¤È¤·¤¿¾ÈÌÀ¤¬Åô¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢¿·¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢µ®ÍÛ»Ô¤Ç¤Ïº£¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤3¶ÈÂÖ¤ÈÃÏ¸µ¤ÎËÉÙ¤ÊÊª»º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¹õÀÐ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¡¦Åâ²Â鑫¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¸¥¢¥·¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ»º¤Î¿·Á¯¤Ê²ÖÜ¥¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢ºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Ö¤É¤¦¥¸¥å¡¼¥¹¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È²ÖÜ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¥ê¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÀ½¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î³«È¯¤Ë2¥«·î°Ê¾å»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Æ±¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥²¥Ê¥·¤ä¥É¥¯¥À¥ß¡¢ÌÚÕª»Ò¤Ê¤É¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·îËö¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ó¥¢¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊBBC¡Ë¡×¤Ç¡¢µ®ÍÛ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTripSmith¡×¤Ï¡Ö²á²³ÌîÀ¸Áðçö¾®Çþ¡ÊNature Wild Strawberry Barrel-Aged Beer¡Ë¡×¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤âµ®½£¾Ê»º¤Î¹âÉÊ¼Á¤Î¥¤¥Á¥´¤ä¥¢¥ó¥º¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊª»º¤È¿·¤·¤¤3¶ÈÂÖ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈµÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ®½£¾ÊÆ¼¿Î»Ô»º¤ÎËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¿·¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
»ÔÌ±¤ÎÛÉÄÁÎÖ¡Ê¥«¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½µËö¤Ï²È¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡×¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·¤·¤¤3¶ÈÂÖ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦°¤±À朵ÁÒÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢¡ÖÄ«¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¸á¸å¤Ï¥Æ¥£¡¼¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Ìë¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ÆÂçËþÂ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
µ®ÍÛ»Ô¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¶õ´Ö¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤È¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤3¶ÈÂÖ¤¬Ê¸²½´Ñ¸÷¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö1ÇÕ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Æ±»Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ®ÍÛ»Ô¤Î1¡Á9·î¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¿·¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¿·¶ÈÂÖ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï52¡¥8¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤3¶ÈÂÖ¤¬ÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¨¥â¾ÃÈñ¤ØÈôÌö¤·¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¡¢ÅÔ»Ô¤Î¾ÃÈñ¤Î³èÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢µ®ÍÛ»Ô¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¤¬18¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾ÃÈñ¤ÎÀ®Ä¹Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë