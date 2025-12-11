職場で配りたい「東京都のお土産」ランキング！ 2位「東京名菓ひよ子」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／35票愛らしいひよ子の形をした、全国的にも有名な焼き菓子です。福岡で誕生した後、東京銘菓として親しまれるようになり、東京土産の定番の1つとなっています。薄く焼き上げた皮の中に餡がぎっしり詰まっており、そのノスタルジックで優しい味わいが幅広い世代に支持されています。個包装かつ日持ちもよく、その高い知名度と愛らしい見た目から、職場へのお土産として安心して選ばれる一品です。
回答者からは「見た目が可愛くて思わずほっこりしてしまう。味も優しい甘さで休憩中に癒しを与えてくれる意味でも最適」（40代男性／埼玉県）、「絶対に喜ばれる。自分用にも買いたい」（30代女性／宮城県）、「わざわざ自分で買うことは少ないと思うので、かわいらしいし、いいかなあと思いました」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／99票バナナのカスタードクリームをスポンジ生地で包んだ、ふんわりとした食感が特徴のプチケーキです。東京土産として圧倒的な知名度を誇り、そのかわいらしい見た目とおいしい味わいでたくさんの人に親しまれてきました。個包装されており、パッケージもキャッチーで、受け取った相手に東京らしさを感じてもらうことができます。その知名度と手軽さで、ダントツの1位となりました。
回答者からは「高すぎず有名どころなので、職場で配るには良いと思いました」（20代女性／兵庫県）、「東京都いえばのお菓子。色々なキャラクターとコラボしていたりと味もデザインも豊富で飽きない。美味しい！」（20代女性／神奈川県）、「クリームとまわりのふわふわのスポンジがとてもマッチして、おいしいから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)