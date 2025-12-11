現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

最大の衝撃！生田斗真＜治済・十郎兵衛＞一人二役構想はなぜ生まれた？制作統括が明かした裏側

12月7日放送の第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」にて、十一代将軍家斉の父・一橋治済への”かたき討ち”が遂に果たされました。それと同時に、俳優・生田斗真さんが治済と能役者・斎藤十郎兵衛の一人二役を務めることが明らかに。

驚きの展開に、視聴者の間で衝撃が走りました。

＊以下四十七回のネタバレを含みます。

＜第四十七回の公式あらすじ＞

定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。



治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。

一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。

阿波の孤島へと流された治済

前回、定信らが進めてきた”かたき討ち”の策は治済に察知され、間者である大崎は”毒まんじゅう”にて命を奪われてしまいました。

しかし蔦重の＜将軍・家斉を取り込む＞という案により、再び計画が動き出します。

その計画に従い、治済を伴って清水家の茶室を訪れた家斉でしたが、治済は警戒を緩めません。茶室で出された菓子も口にせず、まるで”毒見”させるかのように自らの分まで家斉に勧めます。



菓子を美味しそうに食し、続けて抹茶を飲んだ家斉。その様子を見てようやく安堵した様子を見せた治済は、家斉にならって茶を口にします。

ところが直後、家斉が崩れ落ち、動揺する治済も同じように昏倒。実は定信らが用意していた罠は、菓子ではなく茶に”眠り薬”を仕込むというものだったのです。

治済が眠っている間に、彼と瓜二つの能役者・斎藤十郎兵衛が影武者として城へ送り込まれ、本物の治済は阿波の孤島へと流されてしまうのでした。

衝撃展開の裏側

ドラマ内で描かれた、生田斗真さんが＜一人二役＞を演じることで、悪役・治済が打倒されるという意外すぎる展開。

この展開に至った経緯については、幣サイトのインタビューを通じ、制作統括である藤並英樹さんがその裏側を語っています。

（脚本の森下佳子さんと）「治済へどんな罰を与えられるだろうか」と話し合い、「歴史に名を残せない、という懲らしめ方はあるかもしれないよね」と出てきたところで、斎藤十郎兵衛を絡めるアイデアに辿り着きました。

写楽の正体と言われている斎藤十郎兵衛ですが、素性はよく分かっていない。じゃあ、その彼を使えないか、といった構想に至った時「いいね!」と。

であれば、治済を魅力的に演じている生田さんに一人二役でやってもらっては、というアイデアも生まれ、実際にその話を生田さんにしたら「めちゃくちゃ面白そうですね!」と即決をいただきました。

四十七回をよく見てもらうと、実は「一橋治済の生田斗真」と「斎藤十郎兵衛の生田斗真」で歩き方、立ち方、話し方、そのいずれも絶妙な違いを表現していただいています。ぜひ注意してご覧ください。

一方、これまでたびたび生田さんが、江戸市中を出歩くシーンがあったと思うんですが…。それは本当に治済だったのか? あの場面で生田さんが演じていた人物はどちらだったのか? そんなところも、振り返って楽しんでいただけたら制作サイドとして嬉しいです。

（https://fujinkoron.jp/articles/-/19876）

つまり藤並さんの説明によれば、視聴者が「治済」と思って眺めていた過去のシーンの中に、実は「十郎兵衛」が混じっていた可能性がある…。そう示唆されたのです。

視聴者の感想

そのことに気づいた視聴者からは、過去のシーンで登場していたのが、治済と十郎兵衛のどちらだったか、さっそく考察が行われています。

たとえばSNSでは「今まで市中で見かけたの、全て一橋じゃなく斎藤十郎兵衛だったってこと!?」「新さんが奮闘してた頃、打ち壊しに紛れてたのも実は何も知らない十郎兵衛？町娘見たさにウキウキで並んでたのも…」「丈右衛門らしき男といた時とかは治済。せんべい屋とかの時は斎藤十郎兵衛」「確かに市中で見かける治済似の男は若干、あくがないし、出で立ちも同じ感じだった」といった意見が。

さらに二人の見分け方についても「治済の時はねっとりした話し方で傲慢さや怖さや嫌味な感じが出てたけど、十郎兵衛の時は真面目で控えめな人物って感じがして違いがかなりあった」「斉藤さんで出てきた時は質素な着物なのよ」「治済が出てきたときには、実はお付きの人らしき人がちらほら画面に映っていたんだよね…」といった声がみられていました。

『べらぼう』自体はまもなく最終回を迎えますが、随所に忍ばせた仕掛けのおかげで、放送後も物語を味わい続ける視聴者が続出しそうです。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。