12速ATを全車に搭載

UDトラックスは2025年12月9日、大型トラックの新「Quon（クオン）」2026年型を発表しました。

同日に発売しています。

クオンは2004年11月に登場した大型トラックです。従来の日産ディーゼル（当時）「ビッグサム」の後継モデルにあたります。

現行型は2025年3月に発売された3代目で、いすゞ「ギガ」のOEM車となりましたが、単車系の7速MTのみがOEMとなっており、それ以外のモデルは2017年4月に登場した自社製造の2代目が継続生産されています。

ただし、この2代目も2023年3月のマイナーチェンジ時にいすゞとの共同開発モデルとなっています。

今回改良されたのはこの自社製造モデルで、最新の電子制御式12速AT「ESCOT-VII（エスコットセブン）」を全車に採用したほか、法規対応とデザインの一部変更を実施しています。

ESCOT-VIIは、高度なギアチェンジ制御を備え、燃費のばらつきを抑えるトランスミッションで、ハードウェアとソフトウェアの制御を進化させ、正確で迅速なギアチェンジを実現。プロドライバーの運転感覚へ近づけたといいます。

素早く滑らかな変速で負担の少ない操作性は、ドライバーのストレスや疲労を軽減し、安全運転に貢献するとともに、雪道や泥濘地での脱出性も向上しています。

また、衝突被害軽減ブレーキ「トラフィックアイブレーキ」を新たに追加された歩行者に対する緊急制御要件を満たし、安全性を高めました。

搭載エンジンは直列6気筒ディーゼルターボで、7.7リッターで357馬力を発揮する「GH8」型、10.8リッターで370馬力から460馬力を発揮する「GH11」型、12.8リッターで470馬力から530馬力を破棄する「GH13」型を設定します。

ラインナップは車両総重量（GCW）20トンから86トンまで、カーゴ、ミキサー、ダンプ、除雪車など13のバリエーションを用意します。