¡¡AAA¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò(39)¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ª¤Ò¤â¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÂç¿Í¥â¡¼¥É¤ÎÁõ¤¤¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¶å½£³ÆÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë±óÊý¤«¤é¤â²ñ¤¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î inc. ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤«¤Ê¤Ç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢11·î30Æü¤ËÀ¾Å´¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§Ìî¤ÏºòÇ¯3·î¤ËNEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê±§Ìî¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤Çº£Ç¯°ì¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹õ¥É¥ì¥¹¤ÇÁ°È±Î®¤·¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¤É¥¿¥¤¥×¤À¤è¡×¡Ö»ä¤â±§Ìî¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£