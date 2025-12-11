¡Ö¾×·â¤Î£°Ê¬¡×²¤½£²¦¼Ô¤Î´Ú¹ñ»êÊõ¡¢£°¡Ý£°¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏØ³Á³¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡×¡ÚCL¡Û
¡¡¸½ÃÏ12·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£¶Àá¤Ç¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¡È»êÊõ¡É¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ï¡¢£°¡Ý£°¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏØ³Á³¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î´Ú¹ñÈÇ¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¾×·â¤Î£°Ê¬·ç¾ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¹¶·âÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£±ÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤â¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ê¤¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
