来年4月から自転車にいわゆる「青切符」が導入されるのを前に、警察庁は自転車のルールのさらなる周知を図るため、安全教育のガイドラインを策定しました。

未就学児、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生、成人、65歳以上の高齢者の7つのライフステージごとに、事故の実態をふまえた教育の目標と、そのための教育内容などを記載しています。

例えば、小学校低学年では、安全不確認が事故原因となっている割合が全世代で1番多くなっているということで、正しいブレーキのかけ方で止まり、周りに合わせた速度の調整ができること、歩道では歩行者優先でゆっくり走ること、赤信号や一時停止の標識のある交差点では必ず止まることを目標として設定。

一方で高齢者の場合は、加齢によって身体機能や認知機能が変化するため、運転技能が十分か確認し、夜間の運転は控えるなどを目標にしています。

警察庁はこのガイドラインを11日から警察庁HP上の「自転車ポータルサイト」で公表し、来年1月にはガイドラインに沿った安全教育を行う事業者を公募して、警察庁や都道府県警のHPに公表することで、安全教育を依頼したい人とのマッチングを図るということです。