ＴＢＳ系「ひるおび！」が１１日放送され、自民党が“年収の壁”を１６８万円への引き上げ案を検討していることを速報で伝えた。

所得税が生じる「年収の壁」を巡り、自民党が来年度の税制改正で現行の１６０万円から１６８万円に引き上げる案を検討していることを速報。さらに、この案をもとに１７８万円への引き上げを求める国民民主党などと協議に入る見通しとした。

政治ジャーナリストの田崎史郎氏は「明らかに国民民主党への配慮で。国民民主党が予算案に賛成する、その前提条件になったんだと思います」と今回の舞台裏を解説した。

続けて、経済評論家の加谷珪一氏が加谷氏は「これは国民民主党の批判みたいになっちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですが…」と前置きすると、「今、１６８万円に上がったっていうのは、実際は全然上がってないんですよね。国民民主が求めていた案とは全然違うもので、実際、骨抜きになっていて、ほとんど上がっていない。ここから物価に合わせて、ちょっと上げますって話ですよね」と指摘した。

「もし、補正予算との兼ね合いで国民民主がこれに賛成するってことになると、最初に言っていた国民民主の案は何だったんだってことになっちゃいますので。ここは国民の皆さんはよく見ておく必要があるんじゃないかと思います」と警鐘を鳴らした。