¾¾°æ°¦è½¡¡·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¾Ð´é¤ÇÁí³ç¡ÖÄ©ÀïÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾°æ°¦è½¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÉñÂæ¡ÖÉ±¤¬°¦¤·¤¿¥À¥Ë¾®ÁÎ¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£¹¡Á£±£¸Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë¼ç±é¤Î¹È¤æ¤º¤ë¤é¤È½ÐÀÊ¡££¹·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î£Ë£Ï£È£Å£É¤È·ëº§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï·àºî²È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸åÆ£¤Ò¤í¤Ò¤È¤¬£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ì¾ºî¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±é¡£Ï·¿Í²ð¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ¤Î²¦¤ÎÌ¼¡Ö¤¹¤ß¤ìÉ±¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡È¤Ø¤ó¤Æ¤³¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤ìÉ±¡×¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤ëÉ×ÉØ¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤ìÉ±¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¡¢¼«¤é¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤à¿ÍÊª¡×¤ÈÌòÊÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡°ìÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»þÀÞ¾å¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö³ä¤ÈÌòÅª¤Ë¤ÏÄ©ÀïÅª¤ÊÌò¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï³Ú¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£ºî¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£