◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）

ＪＲＡは１１日、第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の、ファン投票最終結果を発表した。

昨年の覇者レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が６１万２７７１票を獲得し、堂々の１位に支持された。昨年のドウデュースが獲得した４７万８４１５票を上回る史上最多の得票数。牝馬史上初となる連覇へ向けて弾みのつく結果となった。

２位は今年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斎藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で５６万６３３０票、３位は天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）で４２万４９５２票だった。

レガレイラを管理する木村調教師「投票にご参加いただきました全てのファンの皆さまに、関係者の１人として改めて御礼申し上げます。その中でもレガレイラが史上最多の得票をいただけたということで、管理調教師として重ねてお礼申しあげます。レガレイラもすでに厩舎に入厩しておりますので、レースまでファンお一人お一人の気持ちに沿うべく、我々も努めていきたいと思います」

上位２０頭は以下の通り。

１位 レガレイラ ６１万２７７１票

２位 クロワデュノール ５６万６３３０票

３位 マスカレードボール ４２万４９５２票

４位 メイショウタバル ４１万５５７５票

５位 ベラジオオペラ ４０万９７４５票

６位 ジャスティンパレス ３７万１５５６票

７位 ミュージアムマイル ３４万０３８３票

８位 ダノンデサイル ３３万４６２７票

９位 エネルジコ ２５万９０９７票

１０位 ヘデントール ２５万６９１４票

１１位 カムニャック ２２万１６１２票

１２位 ジャンタルマンタル ２０万３１２１票

１３位 エンブロイダリー ２０万０９５４票

１４位 アーバンシック １６万９９１６票

１５位 ソールオリエンス １３万９４１７票

１６位 ブローザホーン １１万８１６０票

１７位 アスコリピチェーノ １１万７２４９票

１８位 サトノレーヴ １０万７４６６票

１９位 チェルヴィニア １０万３０５８票

２０位 パンジャタワー ７万９６８３票