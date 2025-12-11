年末年始「ここぞの贈り物」はコレ！ ミシュラン一つ星フレンチのご褒美オペラサンド

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部はせ。特別な贈り物やご褒美に味わいたい、ミシュラン一つ星レストランのお取り寄せスイーツをおすすめします。

手みやげの出番が増える年末年始。「ここぞ！」という時に頼りにしていて、ちゃっかり自分へのご褒美にも取り寄せているのが東京・中目黒にあるフレンチレストラン「CRAFTALE」の「クラフタルオペラ」です。

CRAFTALEの「クラフタルオペラ アソートBOX 12個入」

カフェと抹茶の2種のアソート。12個入 7000円（税込み）。6個入り 3800円（税込み）もあり。

●ミシュラン一つ星店のお取り寄せスイーツ

2015年のレストランオープン以来、10年連続でミシュランガイドの星を獲得し続けている「CRAFTALE」。お取り寄せや催事などで展開する「クラフタルオペラ」は、フランスの伝統的なチョコレートケーキであるオペラをサブレでサンドした、シェフ考案のオリジナルスイーツです。

「クラフタルオペラ」、ここも推せる！

●食べる前からワクワク！ “物語”を感じさせる9層構成

「クラフタルオペラ」を見て、何かの形を思い浮かべませんか……？ 実はこちら、本の形がイメージされているのです。プラリネやガナッシュなど9層に厳選素材を折り重ねることで、まるで物語を読み進めるように、その奥深い味わいを楽しんでほしいというメッセージが込められています。

●カフェと抹茶、考え抜かれた味わいのバランス感

アソートBOXでは、カフェと抹茶の２種のフレーバーを楽しめます。カフェは、ガナッシュに3種のチョコレートをブレンドし、プラリネにはバニラや酸味のあるビターなコーヒーを使用。リッチで濃厚な味わいを、ほのかな塩みをきかせたショコラサブレが引き立てます。

深く濃い彩りが目を引く抹茶は、石臼引きの西尾抹茶をふんだんに使用。抹茶の濃厚な旨みや香りが口いっぱいに広がりつつ、余韻は風が抜けるかのように爽やか！ この爽やかさの秘密は、コブミカンの葉が使われているため。素材の組み合わせの妙によって生まれる、計算しつくされた味わいのバランス。「あぁ、すごすぎる……（心の声 with 感嘆のため息）」と、毎回盛り上がってしまうポイントです。

●“ねっとり”か“しっとり”か。欲張りに楽しむ二つの食べ方

「クラフタルオペラ」は、冷凍で届く商品を冷蔵庫で約1時間解凍、さらに常温で5分おくのが基本の食べ方。加えて、二通りのアレンジも楽しめます。

ひとつは冷凍のままいただく、アイスサンドのようなアレンジ。サブレのサクサク感と、ガナッシュのねっとり食感のコントラストがたまりません。

もうひとつは、冷蔵庫で1日かけて解凍する食べ方。サブレにガナッシュの味わいがなじんで、やわらかな食感や一体感を楽しめます。

ミシュラン一つ星シェフの感性が光る「クラフタルオペラ」は、まさに食べる人を楽しませる“物語”が詰まった手みやげ。年末年始のご挨拶や大切な人への贈り物にすれば、きっと喜ばれるはずです。

7000円（税込み）【賞味期限：発送日より30日間。冷凍（-18℃以下）で保存、解凍後5日以内】／おすすめシーン・贈りものや手みやげ、お取り寄せに オンラインショップはこちら SHOP DATA クラフタル

〒150-0033 東京都目黒区青葉台1-16-11 2

TEL：03-6277-5813

営業時間：日によって異なるため公式サイトを確認

※「クラフタルオペラ」の店頭での販売や受け渡しは対応不可