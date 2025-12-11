年末年始「ここぞの贈り物」はコレ！ ミシュラン一つ星フレンチのご褒美オペラサンド
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部はせ。特別な贈り物やご褒美に味わいたい、ミシュラン一つ星レストランのお取り寄せスイーツをおすすめします。
手みやげの出番が増える年末年始。「ここぞ！」という時に頼りにしていて、ちゃっかり自分へのご褒美にも取り寄せているのが東京・中目黒にあるフレンチレストラン「CRAFTALE」の「クラフタルオペラ」です。
CRAFTALEの「クラフタルオペラ アソートBOX 12個入」
●ミシュラン一つ星店のお取り寄せスイーツ
2015年のレストランオープン以来、10年連続でミシュランガイドの星を獲得し続けている「CRAFTALE」。お取り寄せや催事などで展開する「クラフタルオペラ」は、フランスの伝統的なチョコレートケーキであるオペラをサブレでサンドした、シェフ考案のオリジナルスイーツです。
「クラフタルオペラ」、ここも推せる！
●食べる前からワクワク！ “物語”を感じさせる9層構成
「クラフタルオペラ」を見て、何かの形を思い浮かべませんか……？ 実はこちら、本の形がイメージされているのです。プラリネやガナッシュなど9層に厳選素材を折り重ねることで、まるで物語を読み進めるように、その奥深い味わいを楽しんでほしいというメッセージが込められています。
●カフェと抹茶、考え抜かれた味わいのバランス感
アソートBOXでは、カフェと抹茶の２種のフレーバーを楽しめます。カフェは、ガナッシュに3種のチョコレートをブレンドし、プラリネにはバニラや酸味のあるビターなコーヒーを使用。リッチで濃厚な味わいを、ほのかな塩みをきかせたショコラサブレが引き立てます。
深く濃い彩りが目を引く抹茶は、石臼引きの西尾抹茶をふんだんに使用。抹茶の濃厚な旨みや香りが口いっぱいに広がりつつ、余韻は風が抜けるかのように爽やか！ この爽やかさの秘密は、コブミカンの葉が使われているため。素材の組み合わせの妙によって生まれる、計算しつくされた味わいのバランス。「あぁ、すごすぎる……（心の声 with 感嘆のため息）」と、毎回盛り上がってしまうポイントです。
●“ねっとり”か“しっとり”か。欲張りに楽しむ二つの食べ方
「クラフタルオペラ」は、冷凍で届く商品を冷蔵庫で約1時間解凍、さらに常温で5分おくのが基本の食べ方。加えて、二通りのアレンジも楽しめます。
ひとつは冷凍のままいただく、アイスサンドのようなアレンジ。サブレのサクサク感と、ガナッシュのねっとり食感のコントラストがたまりません。
もうひとつは、冷蔵庫で1日かけて解凍する食べ方。サブレにガナッシュの味わいがなじんで、やわらかな食感や一体感を楽しめます。
ミシュラン一つ星シェフの感性が光る「クラフタルオペラ」は、まさに食べる人を楽しませる“物語”が詰まった手みやげ。年末年始のご挨拶や大切な人への贈り物にすれば、きっと喜ばれるはずです。
おいしいもの帖 No.97
「クラフタルオペラ アソートBOX12個入」7000円（税込み）
【賞味期限：発送日より30日間。冷凍（-18℃以下）で保存、解凍後5日以内】／おすすめシーン・贈りものや手みやげ、お取り寄せに
オンラインショップはこちら
SHOP DATA
クラフタル
〒150-0033 東京都目黒区青葉台1-16-11 2
TEL：03-6277-5813
営業時間：日によって異なるため公式サイトを確認
※「クラフタルオペラ」の店頭での販売や受け渡しは対応不可
オレンジページnet編集部・はせ
神奈川県出身。旅先でローカルフードと器を買い集め、「こんなに買ってどうするの？」とあとで反省するまでがパターン。国内外のおいしいお店チェックに余念がなく、Googleマップにピンを打つのが日課。うさぎ占いはフレミッシュジャイアント。