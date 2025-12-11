

ナンバベーカリーの抹茶あんぱん 提供：そうじゃ吉備路マラソン実行委員会

総社市などで作るそうじゃ吉備路マラソン実行委員会は、2月の大会で参加者に提供するランナー食のラインナップを公表しました。

ランナー食に決まったのは、新規7品を含む17品です。

新規ランナー食のうち、第6給水所（フル・ハーフ）に置かれる抹茶あんぱんは総社市駅南にある人気店・ナンバベーカリーが、第8給水所（フル・ハーフ）の豚汁は同市清音軽部のきよね青空市が、手掛けます。

新規7品のラインナップは以下の通り。コメダ珈琲店総社店「コメダ羊羹」、ナンバベーカリー「抹茶あんぱん」、きよね青空市「豚汁」、お好み焼きどんぐり「焼きそば」、とらや「たこ焼き」、鰻の成瀬「鰻のかば焼き」、大惣「いなり寿司」

そうじゃ吉備路マラソンのランナー食は、全て地元の店で作ったもので、実行委員会は、「地域と一体になって大会を盛り上げたい」としています。

そうじゃ吉備路マラソンは、2026年2月22日に開かれます。フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、1.5㎞、800ｍの7種目があり、2026年1月3日までランナーを募集しています。