豪雇用の弱さとドル全面高で豪ドルドルは売りが優勢＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは11月雇用統計の弱さとドル買いの流れに売りが出た。11月の豪雇用は予想外の雇用減となった。内訳をみると正規雇用が一気に減少しており、印象も悪いものとなった。10月の雇用の強さはその後の第3四半期GDPの力強い伸びと合わせて来年早い段階での利上げ期待につながっていたが、今回の結果を受けて当面の据え置きとの見方が強まった。豪ドルドルは朝の0.6679から雇用統計直後に0.6660前後を付け、少し戻すも、ドル全般の買いに0.6629を付けている。

豪ドル円も朝の104円台から103円19銭まで大きな売りが出た。ドル円が安値から反発し、今日の高値を午後につけたことで、豪ドル円も安値からは買いが出ている。



NZドルは豪ドルの下げの影響は限定的も、その後のドル高に押されて0.5820台から0.5992を付けた。対円では90円70銭台から90円18銭を付けている。その後90円40銭台まで反発。



豪州

12/09 09:30 NAB企業景況感 （11月） 結果 7.0 前回 9.0

12/09 12:30 中銀政策金利 （12月） 結果 3.6% 予想 3.6% 前回 3.6% （豪中銀政策金利）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 -2.13万人 予想 2.0万人 前回 4.22万人 （雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 4.3% 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 -5.65万人 前回 5.53万人 （正規雇用者数）

12/11 09:30 雇用統計 （11月） 結果 3.52万人 前回 -1.31万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

12/11 06:45 製造業活動 （2025年 第3四半期） 結果 2.7% 前回 -3.0%

