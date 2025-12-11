これからの予定【経済指標】

【スイス】
中銀政策金利（2025年 第4四半期）17:30
予想　0.0%　前回　0.0%（スイス中銀政策金利)

【トルコ】
中銀政策金利（12月）20:00
予想　38.25%　前回　39.5%（トルコ中銀政策金利)

【ブラジル】
小売売上高（10月）21:00
予想　0.3%　前回　0.8%（前年比)

【米国】
新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30
予想　21.9万件　前回　19.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29）　
予想　194.2万件　前回　193.9万件（継続受給者数)

貿易収支（9月）22:30
予想　-632.0億ドル　前回　-596.0億ドル（貿易収支)

卸売在庫（確報値）（9月）12日00:00
予想　0.1%　前回　0.0%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.1%（卸売売上高・前月比)

【カナダ】
国際商品貿易（9月）22:30
予想　N/A　前回　-63.2億カナダドル（国際商品貿易)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります