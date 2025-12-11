これからの予定【経済指標】
【スイス】
中銀政策金利（2025年 第4四半期）17:30
予想 0.0% 前回 0.0%（スイス中銀政策金利)
【トルコ】
中銀政策金利（12月）20:00
予想 38.25% 前回 39.5%（トルコ中銀政策金利)
【ブラジル】
小売売上高（10月）21:00
予想 0.3% 前回 0.8%（前年比)
【米国】
新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30
予想 21.9万件 前回 19.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29）
予想 194.2万件 前回 193.9万件（継続受給者数)
貿易収支（9月）22:30
予想 -632.0億ドル 前回 -596.0億ドル（貿易収支)
卸売在庫（確報値）（9月）12日00:00
予想 0.1% 前回 0.0%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（9月）22:30
予想 N/A 前回 -63.2億カナダドル（国際商品貿易)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
