来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で３年連続９度目の総合優勝を目指す青学大が１１日、東京・青山キャンパスで壮行会を行った。原晋監督（５８）は、ライバルチームに駒大と中大を挙げた。

駒大は、１１月の全日本駅伝で優勝。箱根駅伝では３年ぶりの優勝を狙う。指揮官は「一番怖いのは駒沢大学」とし「この１１年で本学が負けているのは駒沢大学。勝つ知識、ノウハウを兼ね備えているし、４年生を中心に非常の力のある選手が多い」と警戒した。

中大は全日本駅伝で２位に入り、３０年ぶりの総合優勝を目指している。１万メートルの上位１０人の平均タイムは、出場する２１チームの中で最速の２７分５５秒９８。原監督は「ポテンシャルの高さは認めざるを得ない。事実として、平均タイムは２７分台。これは私が先にやりたかった。この１点については悔しい」と語った。また、大会当日は「７区が終わった時点、８区に渡る段階で中大が先頭にいれば、そのまま逃げていく可能性が高い。逃がさないように頑張っていきたい」と闘志を燃やした。