元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、都内で、「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式に出席した。

黒のワンピースに「ラーメンマンを意識した」という髪形でプレゼンターを担当。「高校が新宿にあって、新宿はラーメン店が多く食べ歩きをしてきた」とし、「がっつり食べたいけど、体形管理もあるのでご褒美的に食べている」と明かした。

トークセッションでは蒸式調理ロボット「STEAMA」（スチーマ）で調理したラーメンを体験。麺をすすると「麺のもっちり感がインスタントとは違う。スープも本物というか、お店のものにめっちゃ近いです！」と続け、「人気店は大行列なので、手軽で食べられるのはいいですね」とほほ笑んだ。

「お取り寄せラーメン部門」で総合大賞を受賞した大島「味噌ラーメン」を試食し、店主の前で食レポを披露。「あざとおいしい」とし「分かり切っているのに改めて食べておいしい」とすると、店主が苦笑いのシーンもあった。

「一杯に対する思いに感動した。今後は、それを感じながら食べたい」とし、「ラーメンライフを続けて、いろんなラーメン食べていきます」と笑顔で語った。

＜Takumen Ramen Awards 2025＞

「お取り寄せラーメン部門」

◆総合大賞 味噌ラーメン／大島

◆新人大賞 昆布水つけ麺（牡蠣塩）／麺屋鈴春

◆ラーメン大賞 闇中華／中華ソバ息吹

◆つけ麺大賞 濃厚魚介つけ麺／麺屋一燈

◆まぜそば大賞 台湾まぜそば／麺屋こころ

◆インスパイア大賞 ラーメン／麺屋HERO

「みんなで選ぶ日本ラーメン大賞」

◆PLATINUM 「飯田商店」「家系総本山ラーメン吉村屋」「永福町大勝軒」「支那そばや」「すみれ」「中華そばしば田」「中華蕎麦とみ田」「とら食堂」「響くろ喜」「ラーメン杉田屋」

◆GOLD 「厚木屋」など20店舗

◆SILVER 「青島食堂秋葉原店」など75店舗