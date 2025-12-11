　清水エスパルスは11日、DF羽田健人(28)と来季の契約を締結せず、今季限りで契約満了とすることを決定したと発表した。

　羽田は大分トリニータから今季加入。J1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF羽田健人

(はねだ・けんと)

■生年月日

1997年7月7日(28歳)

■出身地

大阪府

■身長/体重

185cm/80kg

■経歴

千里丘FC-金光大阪高-関西大-大分-清水

■出場歴

J1リーグ:52試合

J2リーグ:40試合2得点

リーグカップ:14試合

天皇杯:8試合

■コメント

「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、1年間という短い間でしたがご声援ありがとうございました。エスパルスファミリーに加わる事ができた事大変嬉しく思います。あの大声援は忘れる事ができない思い出になりました。また皆さんの前でプレーできるよう頑張ります。1年間ありがとうございました」