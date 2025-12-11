清水DF羽田健人が今季限りで契約満了「あの大声援は忘れる事ができない思い出になりました」
清水エスパルスは11日、DF羽田健人(28)と来季の契約を締結せず、今季限りで契約満了とすることを決定したと発表した。
羽田は大分トリニータから今季加入。J1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF羽田健人
(はねだ・けんと)
■生年月日
1997年7月7日(28歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
千里丘FC-金光大阪高-関西大-大分-清水
■出場歴
J1リーグ:52試合
J2リーグ:40試合2得点
リーグカップ:14試合
天皇杯:8試合
■コメント
「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、1年間という短い間でしたがご声援ありがとうございました。エスパルスファミリーに加わる事ができた事大変嬉しく思います。あの大声援は忘れる事ができない思い出になりました。また皆さんの前でプレーできるよう頑張ります。1年間ありがとうございました」
羽田は大分トリニータから今季加入。J1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF羽田健人
(はねだ・けんと)
■生年月日
1997年7月7日(28歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
185cm/80kg
千里丘FC-金光大阪高-関西大-大分-清水
■出場歴
J1リーグ:52試合
J2リーグ:40試合2得点
リーグカップ:14試合
天皇杯:8試合
■コメント
「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、1年間という短い間でしたがご声援ありがとうございました。エスパルスファミリーに加わる事ができた事大変嬉しく思います。あの大声援は忘れる事ができない思い出になりました。また皆さんの前でプレーできるよう頑張ります。1年間ありがとうございました」